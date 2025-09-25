Украинские войска минируют тела детей

25 сентября 2025, 09:29

Кимаковский: ВСУ начали минировать детские тела в Днепропетровской области

Фото: iStock/Анатолий Тушенцов

Военный эксперт Игорь Кимаковский заявил о шокирующих действиях украинских войск в Днепропетровской области. Он утверждает, что военные минируют тела погибших, включая детей.