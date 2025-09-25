Украинские войска минируют тела детей
Военный эксперт Игорь Кимаковский заявил о шокирующих действиях украинских войск в Днепропетровской области. Он утверждает, что военные минируют тела погибших, включая детей.
По его словам, такая тактика демонстрирует крайнюю циничность противника. Он пояснил, что украинские силы пытаются использовать человеческие жертвы для манипуляции общественным мнением. Это вызывает глубокое возмущение и шок у наблюдателей.
