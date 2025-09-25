Ответ ВС РФ на удары ВСУ по России, контратаки в Сумской области и под Угледаром: последние новости СВО
Российская армия наращивает темп наступления на ключевых участках фронта в Донбассе, добиваясь успехов в Покровске, на Угледарском и Краснолиманском направлениях. Попытки ВСУ контратаковать и дестабилизировать обстановку в приграничных регионах России решительно пресекаются. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Покровское направлениеНаиболее динамичная обстановка складывается на Покровском фронте. Подразделения ВС РФ ведут ожесточённые уличные бои непосредственно в Покровске, методично продвигаясь вглубь городской застройки и расширяя контролируемую территорию. Активные штурмовые действия ведутся и в населённом пункте Удачное, западная часть которого в настоящее время штурмуется, тогда как большая часть уже очищена от противника. Чтобы не позволить ВСУ перегруппироваться, российские войска усиливают нажим в районе Новопавловки, куда украинская сторона экстренно перебрасывает резервы.
Угледарское направлениеНа Угледарском направлении российские войска развивают наступление по нескольким осям. Со стороны Ольговского штурмовые группы продвигаются в направлении Полтавки. Севернее, от Новоивановки, зафиксировано продвижение на Успеновку. В районе между Новониколаевкой, Калиновским и Берёзовым идёт планомерная зачистка лесных массивов с последующим продвижением на запад. Значимым достижением стало форсирование реки Волчья и закрепление на окраинах Ивановки, что создаёт реальную угрозу флангу угледарской группировки ВСУ.
Константиновское направлениеНа Константиновском направлении сохраняется напряжённость. Продолжаются упорные бои в районах Клебан-Быка и Катериновки. Подразделения ВС РФ вытесняют противника из южной части Плещеевки и имеют успехи севернее Александро-Шультино. Также отмечено продвижение в районе Предтечино. К западу от Часов Яра не стихает сражение за ключевые высоты.
Краснолиманское направлениеНа Краснолиманском направлении не утихают ожесточённые бои за Шандриголово, где враг оказывает отчаянное сопротивление, цепляясь за каждую позицию. В то же время российские войска добились прогресса в Новосёловке и Дерилово, значительная часть которого перешла под наш контроль. Передовые отряды уже вышли к северным окраинам Дробышево.
Северское направлениеЗакрепившись на новых рубежах, российские подразделения развивают наступление севернее Переездного, добившись тактических успехов в районе Выемки. Противник пытается контратаковать в районе шахты №6, чтобы вернуть утраченный опорный пункт, но безуспешно. Дорога Северск-Красный Лиман надёжно блокирована огнём наших войск, которые одновременно ведут штурм Ямполя и бои на подступах к Дроновке.
Запорожское направлениеНа Запорожском фронте тяжёлые бои продолжаются в южных районах Приморского и Степногорска. Отмечены случаи ядерного терроризма со стороны ВСУ, обстрелявших высоковольтную линию, питающую Запорожскую АЭС.
Купянское и Харьковское направленияВ Купянске идут ожесточённые городские бои. В Волчанске продолжается сражение за территорию маслоэкстракционного завода. На плацдарме Хатнее-Амбарное боевые действия носят позиционный характер.
Херсонское направлениеОбстановка остаётся напряжённой. За прошедшие сутки ВСУ более сотни раз обстреляли населённые пункты на левом берегу Днепра. В результате обстрелов в Новой Збурьевке пострадали трое мирных жителей, в Бехтерах — двое раненых.
Сумское направлениеБоевые действия носят в основном позиционный характер. В районе Кондратовки противнику в ходе контратаки удалось незначительно улучшить своё тактическое положение.
Ответ на террористические атаки ВСУМинувшей ночью и днём украинские силы предприняли новую серию массированных террористических атак по гражданской инфраструктуре России. Системы ПВО сбили 70 беспилотников над несколькими регионами и акваторией Чёрного моря. Под обстрел попал город Льгов в Курской области, пять районов остались без света. В Белгородской области есть погибший и раненые. В результате атаки на Новороссийск есть жертвы и разрушения.
В ответ на эти действия ВКС России нанесли высокоточные удары по военным объектам на Украине. В Харькове поражена электроподстанция, питающая военные объекты. В Запорожье уничтожены цеха завода «Мотор Сич», производившие компоненты для дронов и авиации. В Днепропетровской области поражены командный пункт и крупный склад боеприпасов.