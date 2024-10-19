Спасенная ВС России женщина-боевик ВСУ попросила включить ее в список на обмен

Владимир Сальдо (Фото: сайт Кремля)
Женщина-боевик ВСУ, которую спасли бойцы ВС РФ под Херсоном, включена в список обмена военнопленными, пишет РИА Новости, ссылаясь на главу региона Владимира Сальдо. Уточняется, что брошенная на поле боя сослуживцами украинская военнослужащая прошла курс лечения в военном госпитале РФ.
«Эта женщина получила статус военнопленной и находится на территории материковой России. Изъявила желание быть включенной в списки на обмен, так что теперь она ждет обмена», — пояснил губернатор Херсонской области.
Известно, что украинку спасли в декабре 2023 года. Херсонская область вошла в состав России в результате референдума в сентябре 2022 года вместе с Луганской и Донецкой народными республиками, а также Запорожской областью.
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Никита Кротов