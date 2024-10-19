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Украине поставят первые истребители Mirage 2000 в 2025 году

19 октября 2024, 15:33
Фото: istockphoto/Wirestock

Фото: istockphoto/Wirestock

Первые истребители Mirage 2000 поставят Украине в начале следующего года. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава французского МИДа Жан-Ноэль Барро. Он отметил, что власти дискутируют с партнерами по альянсу НАТО о возможности пригласить в блок Украину.


Недружественные к РФ страны стали помогать киевскому режиму на фоне начала спецоперации в Донбассе в конце февраля 2022 года. Кроме того, западные СМИ растиражировали информацию, что миротворческая миссия РФ является «вторжением».

Также Россия столкнулась с различного рода санкциями. Фактически, западные государства объявили российской стороне экономическую войну.

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Спасенная ВС России женщина-боевик ВСУ попросила включить ее в список на обмен
19 октября 2024, 15:49

Владимир Сальдо (Фото: сайт Кремля)

Женщина-боевик ВСУ, которую спасли бойцы ВС РФ под Херсоном, включена в список обмена военнопленными, пишет РИА Новости, ссылаясь на главу региона Владимира Сальдо. Уточняется, что брошенная на поле боя сослуживцами украинская военнослужащая прошла курс лечения в военном госпитале РФ.
«Эта женщина получила статус военнопленной и находится на территории материковой России. Изъявила желание быть включенной в списки на обмен, так что теперь она ждет обмена», — пояснил губернатор Херсонской области.

Известно, что украинку спасли в декабре 2023 года. Херсонская область вошла в состав России в результате референдума в сентябре 2022 года вместе с Луганской и Донецкой народными республиками, а также Запорожской областью.

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#мир
#россия
#украина
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#всу
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#новости
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ВС России нанесли поражение украинским военным в курском приграничье
ВС России ударили по скоплению военных девяти бригад ВСУ в курском приграничье
19 октября 2024, 15:37

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Бойцы группировки войск «Север» нанесли поражение солдатам ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно информации ведомства, поражение 9 бригадам противника было нанесено в районах населенных пунктов Колмаков, Кругленькое, Нижний Клин, Никольский, Новый Путь, Ольговка, Плехово, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное. Также за минувшие сутки ВС РФ отразили контратаку ВСУ в районе Леонидово.

Уточняется, что за время боевых действий на этом участке фронта враг потерял более 24 тысяч солдат и 167 танков.

Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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Женщина получила ранение из-за атаки БПЛА ВСУ на село в Брянской области
19 октября 2024, 14:49

Фото: iStock/kieferpix

Мирная жительница пострадала в результате атаки ВСУ села в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.
По словам Богомаза, вражеский дрон-камикадзе сбросил взрывное устройство. Женщина получила легкое ранение. В настоящее время ей оказывается необходимая помощь, пояснил глава региона.

Богомаз добавил, что повреждения также получил фасад жилого дома. На месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Baza: завод микроэлектроники «Кремний Эл» в Брянске атаковал дрон
19 октября 2024, 12:52

Фото: istockphoto/NiseriN

Дрон ударил по зданию завода микроэлектроники «Кремний Эл» в Брянске. Об этом пишет Telegram-канал Baza. По сообщению руководства региона, за прошедшую ночь противовоздушная оборона ликвидировала больше десяти беспилотников, три из которых реактивные.
При отражении атаки один аппарат врезался в заводское здание, где случилось возгорание. Красноармейскую улицу города перекрывали на несколько часов в связи с тушением огня, добавили в администрации.

Здание предприятия атаковали уже в третий раз. До этого по нему били в сентябре и в августе прошлого года.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года. Противник бьет по различным объектам на территории РФ.

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#мир
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#война
#сво
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#брянская область
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#новости
#конфликт
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В Кремле назвали главное условие России на переговорах по Украине
Песков: безопасность России является ключевым условием урегулирования на Украине
19 октября 2024, 12:52

Дмитрий Песков (фото: сайт Кремля)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ключевое условие при урегулировании украинского кризиса. По его словам, это обеспечение безопасности РФ. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что России нужны такие условия мира, которые обеспечат всем участникам «непростого процесса» равную безопасность, это не должны быть договоренности, связанные с перемирием на неделю, на две или на год, для того, чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом.

Российский лидер также подчеркивал, что говорить о сроках завершения украинского конфликта контрпродуктивно, Россия стремится завершить украинский конфликт как можно скорее, так как осознает, что это является «раздражителем» в мировых делах. По словам Путина, конфликт должен закончиться миром. Президент отметил, что при всем этом Россия готова к продолжению борьбы и непременно одержит победу.

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ВС РФ освободили населенный пункт Зоряное в ДНР
19 октября 2024, 12:30

Фото: iStock/macky_ch

ВС РФ освободили населенный пункт Зоряное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что «Южная» группировка российских войск также отразила две контратаки противника. Согласно информации российского военного ведомства, потери ВСУ составили до 830 солдат.

В Минобороны России добавили, что бойцы ВС РФ также нанесли поражение объектам ТЭК и аэродромам ВСУ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#спецоперация
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#всу
#минобороны рф
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В Курской области взяли в плен украинского снайпера, уснувшего в засаде
19 октября 2024, 12:01

Фото: iStock/Artem Zakharov

В Курской области бойцы ВС РФ взяли в плен украинского снайпера, уснувшего в засаде. Об этом сообщает телеграм-канал «Северный ветер». Отмечается, что сначала военные пленили его товарища, а потом уже пришли будить и снайпера.
Пленный рассказал, что его товарищ ушел за водой и продуктами, где и встретил отряд российских военных.
«Когда он пришел, я отдыхал в лежке. А он увидел много ваших, человек семь–восемь, и самостоятельно принял решение сдаться», — поделился он.
Снайпер пояснил, что разбудили его уже российские военные, предложив последовать примеру сослуживца, сложить оружие и сохранить себе жизнь.

Он отметил, что его батальон уже не раз терпел поражение, из-за чего подразделение несколько раз подряд переукомплектовывали. Также он подчеркнул, что многие мобилизованные не выдерживают происходящего в рядах ВСУ и бегут с поля боя.

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#всу
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В Брянской области дрон ВСУ попал в нежилое здание
Богомаз: на территории Брянска при отражении атаки БПЛА дрон попал в нежилой дом
19 октября 2024, 11:28

Фото: iStock/georgealmanza

Ночью 19 октября ВСУ атаковали Брянскую область. Пострадавших нет - беспилотник врезался в нежилое здание.
«Сегодняшней ночью враг совершил массированную террористическую атаку по территории нашей области. В настоящее время перехвачено и уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов», – сообщил Богомаз в своих социальных сетях.
Жители области говорили о том, что у них в домах дрожат стёкла. Они также сообщали о случаях грохота в небе на страницах в своих социальных сетях.

Из-за последующего за атакой подрыва обломков в здании начался пожар. Его оперативно потушили. Сообщают, что никто из жителей области не пострадал.

Всего за ночь в Брянской области отразили атаку 13 БПЛА. Три из них были реактивными.

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#брянская область
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В Кремле отреагировали на готовность ФРГ обсудить с Путиным ситуацию на Украине
Песков сообщил, что Путин открыт к диалогу по урегулированию на Украине
19 октября 2024, 11:21

Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер был и остается открыт к диалогу по урегулированию на Украине. Об этом информирует ТАСС.
Официальный представитель Кремля упомянул об этом, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о готовности к диалогу с Путиным. По словам Пескова, готовность Шольца обсуждать с главой российского государства урегулирование украинского противостояния — это важный сигнал.

Пресс-секретарь также назвал бесперспективной позицию других государств об отказе от диалога с Россией.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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