Фото: istockphoto/Wirestock
Первые истребители Mirage 2000 поставят Украине в начале следующего года. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава французского МИДа Жан-Ноэль Барро. Он отметил, что власти дискутируют с партнерами по альянсу НАТО о возможности пригласить в блок Украину.
Недружественные к РФ страны стали помогать киевскому режиму на фоне начала спецоперации в Донбассе в конце февраля 2022 года. Кроме того, западные СМИ растиражировали информацию, что миротворческая миссия РФ является «вторжением».
Также Россия столкнулась с различного рода санкциями. Фактически, западные государства объявили российской стороне экономическую войну.
Читайте также:
Женщина получила ранение из-за атаки БПЛА ВСУ на село в Брянской области
Baza: завод микроэлектроники «Кремний Эл» в Брянске атаковал дрон
В Кремле назвали главное условие России на переговорах по Украине
Никита Кротов