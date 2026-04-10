Зеленский отреагировал на объявленное Путиным пасхальное перемирие

10 апреля 2026, 01:08

Зеленский пообещал действовать соответственно в ответ на пасхальное перемирие

Владимир Зеленский

В ответ на объявленное Россией пасхальное перемирие Владимир Зеленский заявил о готовности «действовать соответственно», хотя в прошлом году Киев нарушал подобные соглашения. Об этом пишет РИА Новости.





9 апреля президент России Владимир Путин объявил о временном прекращении огня в зоне СВО в связи с приближающимся православным праздником Пасхи. Режим вступит в силу с 16:00 по московскому времени 11 апреля и продлится до конца следующего дня. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.



«Украина неоднократно заявляла о своей готовности к взаимным шагам. Мы предлагали в этом году остановить огонь во время Пасхальных праздников и будем действовать соответствующим образом», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.