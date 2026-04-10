Зеленский отреагировал на объявленное Путиным пасхальное перемирие
В ответ на объявленное Россией пасхальное перемирие Владимир Зеленский заявил о готовности «действовать соответственно», хотя в прошлом году Киев нарушал подобные соглашения. Об этом пишет РИА Новости.
9 апреля президент России Владимир Путин объявил о временном прекращении огня в зоне СВО в связи с приближающимся православным праздником Пасхи. Режим вступит в силу с 16:00 по московскому времени 11 апреля и продлится до конца следующего дня. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.
«Украина неоднократно заявляла о своей готовности к взаимным шагам. Мы предлагали в этом году остановить огонь во время Пасхальных праздников и будем действовать соответствующим образом», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса. Российская сторона утверждает, что они на протяжении восьми лет подвергались обстрелам и издевательствам со стороны киевского режима.