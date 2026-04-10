Один человек погиб в результате удара ВСУ по Брянской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Брянскую область. О последствиях в соцсетях рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
Под ударом оказался населенный пункт Белая Березка Трубчевского района. Один человек получил ранения, не совместимые с жизнью в результате атаки ВСУ.
«К сожалению, один мирный житель погиб, одна жительница ранена», — написал Богомаз.По словам главы региона, пострадавшую госпитализировали в больницу, где ей оказывают необходимую помощь. Кроме того, удар ВСУ разрушил жилой дом.
Ранее украинские БПЛА атаковали Белгородскую область. Как сообщили местные власти, пострадали четыре человека, в том числе ребенок.