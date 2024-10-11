Спасенная мальчиком собака спустя год вытащила его из-под завалов

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В штате Северная Каролина семья спасла внука, пострадавшего из-за урагана «Хелен», благодаря собаке. Об этом информирует WCNC-TV.
Оползень, вызванный ураганом, обрушился на дом бабушки и дедушки 11-летнего Джейми Паркера, когда он проводил там время с сестрой Джеммой и собакой по кличке Такер. По словам ребенка, поток грязи и камней вдавил его лицом в стену, после чего он глубоко провалился в гору щебня.
Мальчик звал на помощь, однако никто его не слышал. В это время пожилой паре удалось воссоединиться с Джеммой, но Джейми они так и не смогли найти.
Вдруг близкие услышали лай Такера. Пес не сходил с выбранного места и не прекращал выть, пока на место происшествия не прибыли сотрудники спасательной службы. Они поняли, что Такер нашел Джейми, и вытащили его из-под завалов.
После спасения Паркер рассказал, что за год до происшествия они с сестрой спасли Такера от усыпления и забрали его из приюта.
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Мальчик звал на помощь, однако никто его не слышал. В это время пожилой паре удалось воссоединиться с Джеммой, но Джейми они так и не смогли найти.
Вдруг близкие услышали лай Такера. Пес не сходил с выбранного места и не прекращал выть, пока на место происшествия не прибыли сотрудники спасательной службы. Они поняли, что Такер нашел Джейми, и вытащили его из-под завалов.
После спасения Паркер рассказал, что за год до происшествия они с сестрой спасли Такера от усыпления и забрали его из приюта.
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Екатерина Коршунова