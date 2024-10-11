Спасенная мальчиком собака спустя год вытащила его из-под завалов

Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии в своем телеграм-канале назвало иностранной провокацией призывы в социальных сетях останавливать машины чеченцев и брить их за слова главы Чечни Рамзана Кадырова о кровной мести по отношению к сенатору и двум депутатам Госдумы.