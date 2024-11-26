Спасший товарищей под Херсоном капитан Исбакиев удостоен звания Героя России

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Уроженец Дагестана капитан Магомет Исбакиев, спасший боевых товарищей под Херсоном, удостоен звания Героя России. Высокая награда присуждена ему посмертно.
Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава республики Сергей Меликов. Офицер погиб в ходе выполнения боевой задачи в Херсонской области. Группа, которой он командовал, обеспечивала перегруппировку российских сил. За сутки бойцы подразделения уничтожили 20 единиц боевой техники и более 200 солдат противника. Сам капитан получил несколько ранений, но продолжил командовать. Поставленная задача была выполнена, но ценой его жизни.
Инициатива награждения принадлежала боевому товарищу Исбакиева майору Денису Диденко. Во время встречи с Владимиром Путиным он рассказал о подвиге капитана и попросил присвоить ему звание Героя России.
Президент уже подписал соответствующий указ. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов выразил соболезнования семье погибшего и поблагодарил его мать за воспитание такого сына. Он подчеркнул, что память о Магомете Исбакиеве навсегда сохранится в сердцах людей, а сам он будет для сограждан примером мужества и беззаветного служения Родине.
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Инициатива награждения принадлежала боевому товарищу Исбакиева майору Денису Диденко. Во время встречи с Владимиром Путиным он рассказал о подвиге капитана и попросил присвоить ему звание Героя России.
«Мы так и сделаем», — сказал глава государства.
Президент уже подписал соответствующий указ. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов выразил соболезнования семье погибшего и поблагодарил его мать за воспитание такого сына. Он подчеркнул, что память о Магомете Исбакиеве навсегда сохранится в сердцах людей, а сам он будет для сограждан примером мужества и беззаветного служения Родине.
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Александр Бойцов