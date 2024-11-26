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Спасший товарищей под Херсоном капитан Исбакиев удостоен звания Героя России

Фото: istockphoto/zim286

Фото: istockphoto/zim286

Уроженец Дагестана капитан Магомет Исбакиев, спасший боевых товарищей под Херсоном, удостоен звания Героя России. Высокая награда присуждена ему посмертно.
Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава республики Сергей Меликов. Офицер погиб в ходе выполнения боевой задачи в Херсонской области. Группа, которой он командовал, обеспечивала перегруппировку российских сил. За сутки бойцы подразделения уничтожили 20 единиц боевой техники и более 200 солдат противника. Сам капитан получил несколько ранений, но продолжил командовать. Поставленная задача была выполнена, но ценой его жизни.

Инициатива награждения принадлежала боевому товарищу Исбакиева майору Денису Диденко. Во время встречи с Владимиром Путиным он рассказал о подвиге капитана и попросил присвоить ему звание Героя России.



«Мы так и сделаем», — сказал глава государства.

Президент уже подписал соответствующий указ. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов выразил соболезнования семье погибшего и поблагодарил его мать за воспитание такого сына. Он подчеркнул, что память о Магомете Исбакиеве навсегда сохранится в сердцах людей, а сам он будет для сограждан примером мужества и беззаветного служения Родине.

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Российские бойцы зачищают огневой мешок у Курахова, ВСУ бежали из Ильинки
Рогов: ВС РФ зачищают огневой мешок у Курахова
26 ноября 2024, 08:40

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские бойцы зачищают «огневой мешок» южнее Курахова в ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его слова передает РИА Новости.
Ранее Рогов сообщал, что подразделения ВСУ попали в «огневой мешок» в районе сел Ильинка, Романовка и Елизаветовка южнее Курахова.


«Наши войска зачищают "огневой мешок" южнее Курахова. Украинские боевики под натиском наших войск бежали из Ильинки, Романовки и Елизаветовки, отступив по направлению к Успеновке», — сказал Рогов.

Он отметил, что противник выходит из «огневого мешка», неся большие потери, так как все дороги для отступления взяты под огневой контроль российскими силами.

Ильинка была освобождена от ВСУ 20 ноября. По последним данным, населенный пункт полностью зачищен от присутствия вражеских сил.

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ВСУ начали выводить силы из Курахова
ВСУ вывели часть сил из центра Курахова
26 ноября 2024, 08:16

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ вывели часть группировки из городской застройки в центре Курахова в ДНР к оборудованным позициям в районе трубного завода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Данные объективного контроля показывают, что противник частично вывел свои силы из района многоэтажек. Переброска идет малыми группами к трубному заводу, где противник оборудовал позиции», — говорится в сообщении.

Уточняется, что украинские солдаты пытаются выходить из города через западный выезд малыми группами.

Ранее Рогов сообщал, что российские военные водрузили первый российский флаг, продвинувшись в центральную часть города Курахово. Отмечается, что триколор установили на высоте западнее Урожайной улицы, северная часть которой в настоящее время находится под контролем российских войск.

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«Это безумие»: В конгрессе США обвинили Байдена в госизмене
Тэйлор-Грин: передача Байденом ядерного оружия Украине станет госизменой
26 ноября 2024, 07:58

Фото: iStock/rarrarorro

Возможная передача ядерного оружия Украине с разрешения президента США Джо Байдена является безумной идеей, противоречащей конституции. Об этом заявила конгрессвумен США Марджори Тэйлор-Грин.
«Это безумие и полностью антиконституционно, возможно, это акт государственной измены», — написала Тэйлор-Грин в соцсети Х.

Она также задалась вопросом, не собирается ли Байден развязать ядерную войну с целью использовать это для приостановки передачи власти избранному президенту США Дональду Трампу.

Ранее газета The New York Times писала, что чиновники из США и Европы выдвинули вариант возвращения американскими властями ядерного оружия на Украину. При этом издание считает такой шаг сложным и несущим за собой ряд серьёзных последствий.

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Российские штурмовики приступили к освобождению Великой Новоселки в ДНР
Рогов: ВС РФ начали бои за освобождение Великой Новоселки в ДНР
26 ноября 2024, 07:35

Фото: iStock/Evgeny555

Российские бойцы приступили к боям за освобождение Великой Новоселки в ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП РФ Владимир Рогов, его слова передает ТАСС.
«Бои начались уже в самом населенном пункте, наши зашли, инициатива в их руках, идут активные наступательные действия внутри поселка», — сказал Рогов.

По его словам, российские штурмовики уже продвигаются с боями в самой Великой Новоселке.

Накануне в силовых структурах сообщали, что подразделения ВСУ бегут с позиций на восточной границе Великой Новоселки в южной части ДНР. Украинский военный паблик Deep State подтвердил, что российские войска уже вошли в поселок. По его данным, боевые действия уже идут в восточных кварталах.

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#солдат
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Минувшей ночью 39 БПЛА ВСУ атаковали территории РФ
МО РФ: силы ПВО за ночь сбили 39 украинских БПЛА над территориями РФ
26 ноября 2024, 07:26

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 39 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 39 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 24 вражеских дрона ликвидировано в Ростовской области, пять — в Брянской, по три — в Белгородской и Курской областях. Еще по одному беспилотнику сбили в Орловской и Воронежской областях и два — в Крыму.

Ранее врио губернатора Ростовской области сообщал, что в ночь на 26 ноября регион атаковали 24 украинских БПЛА. По его словам, все они были сбиты. Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано. ​Воздушную атаку ПВО начало отбивать с полуночи.

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#пво
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Ростовская область подверглась массированной атаке БПЛА ВСУ
Слюсарь: В Ростовской области сбиты 24 БПЛА ВСУ, пострадавших нет
26 ноября 2024, 07:13

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью в небе над Ростовской областью сбито 24 украинских беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
«Всего за ночь в ходе массированной атаки в Ростовской области уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 24 БПЛА. Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

Ночью он также сообщал, что средства противовоздушной обороны начали отражать вражескую атаку с полуночи. Беспилотники ликвидировали в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США дали ВСУ указания по использованию тактических ракет ATACMS. Он отметил, что Украина может применять эти ракеты для ударов по определённым типам целей, а также для самообороны в крайних случаях.


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#всу
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«Общались без переводчиков»: Военнопленный рассказал о подготовке ВСУ в польском центре
Пленный Молозин: солдат ВСУ обучали в Польше с использованием симуляторов
26 ноября 2024, 05:13

Фото: iStock/Prostock-Studio

Украинские военные проходили обучение в польском центре неподалеку от населенного пункта Конотоп, сообщил РИА Новости военнопленный Владимир Молозин.
Житель Полтавской области 1983 года рождения с гипертонией второй степени был мобилизован в 152-ю бригаду ВСУ и направлен на подготовку в Польшу.

Обучение включало сборку и разборку оружия, выход на позиции, стрельбу холостыми и боевыми патронами (по семь каждого), а также медицинские занятия. Тренировки на симуляторах проходили с использованием большого экрана и гранатомета MK19, напоминая компьютерную игру.

«Большой экран натянутый, стоит MK19, как компьютерная игра, только с настоящим гранатометом», — пояснил Молозин.
Он отметил, что польские инструкторы общались исключительно на своем языке без переводчиков. Инструкции переводили те украинские военные, которые раньше работали в Польше и понимали польский.

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Франция отправила обученных солдат ВСУ на фронт
Лекорню: 2,3 тысячи солдат ВСУ завершили подготовку во Франции и ушли на Украину
26 ноября 2024, 04:58

Фото: istockphoto/Olena_Z

Обученные Францией 2,3 тысячи украинских солдат из формирования «Анна Киевская» отправились на Украину для участия в боевых действиях. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню после встречи глав оборонных ведомств Польши, Британии, Франции, Италии и Германии, передает РИА Новости.
Солдаты прошли обучение, которое завершилось 14 ноября, под руководством 1,5 тысячи французских военных.

В рамках подготовки было обучено три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, а также подразделения воздушного наблюдения и разведки. Лекорню заявил, что Франция продолжит развивать программу обучения украинских военнослужащих и готова расширить эти усилия.

Российские власти неоднократно отмечали, что страны НАТО, включая Францию, участвуют в конфликте не только через поставки вооружения, но и за счет подготовки кадров. В Кремле считают, что подобные действия Запада препятствуют мирным переговорам и усугубляют ситуацию.

Ранее «Радио 1» сообщало, что во Франции завершается подготовка бригады ВСУ «Анны Киевской». Подробнее читайте в нашем материале.

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Великобритания впервые поставила Украине ракеты Storm Shadow при Стармере
Bloomberg: Лондон пару недель назад отправил Киеву десятки ракет Storm Shadow
26 ноября 2024, 03:39

Фото: iStock/Arseniy45

Великобритания поставила Украине десятки крылатых ракет Storm Shadow несколько недель назад, что стало первой такой поставкой при премьер-министре Кире Стармере. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Поставка была произведена после того, как у Киева закончились запасы дальнобойных боеприпасов.

Публичных заявлений о передаче ракет не делалось. Источники агентства уточняют, что ракеты были отправлены еще до недавнего решения США и Великобритании разрешить удары дальнобойными снарядами по целям внутри России. Точные даты и количество переданных боеприпасов остаются неизвестными.

Эта поставка подчеркивает продолжающуюся поддержку Украины со стороны Лондона, несмотря на смену руководства в правительстве.

Ранее посольство России в Лондоне заявило, что осознание провала «украинского проекта» побудило британское руководство усилить антироссийскую пропаганду.

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