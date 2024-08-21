СПЧ предложил не обменивать попавших в плен иностранных наемников ВСУ

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Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) предложил закрыть процедуру обмена военнопленными для иностранных наемников ВСУ. Об этом стало известно 21 августа.
«Постоянно идут процессы обмена военнопленных. Мы считаем, что эти преступники не должны участвовать в обменах, если их преступления будут доказаны судом», – цитирует РИА Новости председателя СПЧ Валерия Фадеева.Совет намерен предложить свои варианты для принятия соответствующего нормативного акта. Валерий Фадеев подчеркнул, что наказание для таких преступников должен определять суд.
«Пусть сидят пожизненно, если их преступления будут доказаны судом», – заявил председатель СПЧ на пресс-конференции, посвященной теме «Ситуация в Курской области: преступления ВСУ и наемников».Фадеев считает, что как политики, так и общественность поддержат эту инициативу.
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