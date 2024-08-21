Захарова сделала жесткое заявление о мирных переговорах с Украиной

Фото: пресс-служба МИД РФ
Нападение ВСУ на Курскую область исключает любую возможность любых мирных переговоров с Украиной. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, Киев ищет возможность оправдать своей террористический акт, подбирая сомнительные аргументы.
«Попытка ВСУ вторгнуться на нашу территорию априори — я еще раз подчеркну то, что было сказано российским руководством - априори аннулирует возможность каких-либо переговоров с бандитской хунтой», — пояснила Захарова.Она добавила, что слова о якобы попытке украинских властей таким образом усилить свои переговорные позиции — сомнительны, ведь после случившегося с киевским режимом вообще никто не будет договариваться.
Ранее командир «Ахмата» Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ начали перегруппировку войск в Курской области для того, чтобы нанести новый удар на другом участке. По его данным, украинские военные приняли такое решение из-за неудач на нынешнем направлении.
Читайте также:
Медведев: Россия избежала опасности попадания в «переговорный капкан»
ВСУ начали перегруппировку в Курской области для нового удара
Названы потери украинских войск за сутки в зоне СВО
Данил Пономарев