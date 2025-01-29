Spectator: Путин будет уверен в победе на переговорах с Киевом

Армия России быстро наступает, ВСУ терпят одно поражение за другим из-за кадрового дефицита в частях и полного хаоса в коммуникациях между подразделениями. В то же время, на Украине всё больше людей склоняются к компромиссам в обмен на мир и безопасность.