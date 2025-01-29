Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Армия России быстро наступает, ВСУ терпят одно поражение за другим из-за кадрового дефицита в частях и полного хаоса в коммуникациях между подразделениями. В то же время, на Украине всё больше людей склоняются к компромиссам в обмен на мир и безопасность.
В таких условиях российский лидер пойдёт на переговоры с Киевом в полной уверенности в победе своей страны. Об этом пишут обозреватели британского издания Spectator. В публикации отмечается, что сейчас российские войска наступают быстрее, чем в 2022 году. За прошлый год под контроль России перешло свыше четырёх тысяч квадратных километров четыре важных города: Авдеевка, Селидово, Угледар и Курахово. Только за январь ВС РФ освободили 20 населённых пунктов.
В настоящее время численность ВСУ на линии боевого соприкосновения составляет около 250 тысяч солдат. Им противостоят двукратно превосходящие их силы противника, пишет автор статьи. Причём это численное превосходство постоянно увеличивается.
Кремль настаивает на разоружении и нейтралитете Украины, чтобы на ее земле не было никаких натовских войск. Путин требует, чтобы НАТО отвела войска от своих восточных границ. Конечно, иностранное СМИ не могло не намекнуть на возможные дальнейшие агрессивные планы России. Но вывод очевиден: миру на Украине — быть, причём на условиях Москвы. Даже руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов* накануне заявил, что существование страны окажется под угрозой, если до лета не начнутся мирные переговоры.
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В настоящее время численность ВСУ на линии боевого соприкосновения составляет около 250 тысяч солдат. Им противостоят двукратно превосходящие их силы противника, пишет автор статьи. Причём это численное превосходство постоянно увеличивается.
Кремль настаивает на разоружении и нейтралитете Украины, чтобы на ее земле не было никаких натовских войск. Путин требует, чтобы НАТО отвела войска от своих восточных границ. Конечно, иностранное СМИ не могло не намекнуть на возможные дальнейшие агрессивные планы России. Но вывод очевиден: миру на Украине — быть, причём на условиях Москвы. Даже руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов* накануне заявил, что существование страны окажется под угрозой, если до лета не начнутся мирные переговоры.
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Александр Бойцов