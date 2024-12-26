Спецназ «Ахмат» сообщил о возведении оборонительного рубежа ВСУ в Курской области

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Командир группы «Варвар» спецназа «Ахмат» рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) возводят оборонительный рубеж в районе населённого пункта Черкасское Поречное в Курской области.
По словам военного, которые приводит телеграм-канал «RT на русском», при помощи дронов группа обнаружила несколько узлов связи противника, склады с боекомплектами, а также точки взлёта и посадки украинских беспилотников.
Командир группы «Варвар» добавил, что удалось взорвать склад с горюче-смазочными материалами — на него направили FPV-дрон с термобарическим снарядом.
Ранее ВСУ с помощью дронов атаковали населённый пункт Каменка-Днепровская в Запорожской области.
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Командир группы «Варвар» добавил, что удалось взорвать склад с горюче-смазочными материалами — на него направили FPV-дрон с термобарическим снарядом.
Ранее ВСУ с помощью дронов атаковали населённый пункт Каменка-Днепровская в Запорожской области.
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Анастасия Ларина