Украинские беспилотники атаковали брянскую НПС «Десна» «Транснефть – Дружба»

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Украинские беспилотники с взрывчатым веществом пытались атаковать брянскую НПС «Десна» «Транснефть – Дружба». Всего было сбито четыре дрона. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, атака произошла 25 декабря. На подлете к территории НПС «Десна» средства ПВО уничтожили стаю украинских беспилотников ВСУ, которые несли на себе взрывчатку весом до трех кг. Два сбитых дрона упали на территорию НПС. Из одного БПЛА удалось извлечь взрывчатку, которую уничтожили за пределами НПС.
В результате вражеской атаки повреждены две трансформаторные подстанции. По предварительным данным, никто не пострадал.
При этом в близлежащем населённом пункте Десна Выгоничского района осколками сбитых дронов поврежден один автомобиль, в одной квартире жилого дома повреждено окно.
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В результате вражеской атаки повреждены две трансформаторные подстанции. По предварительным данным, никто не пострадал.
При этом в близлежащем населённом пункте Десна Выгоничского района осколками сбитых дронов поврежден один автомобиль, в одной квартире жилого дома повреждено окно.
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Элина Позднякова