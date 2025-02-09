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Российские войска освободили населённый пункт Орехово-Василевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что взять под контроль посёлок удалось благодаря активным и решительным наступательным действиям подразделений группировки войск «Юг».
Кроме того, бойцами группировки было нанесено поражение формированиям трёх механизированных украинских бригад в районах населённых пунктов Северск, Зализнянское, Миньковка, Часов Яр и Предтечино в Республике.
Потери ВСУ в зоне действия Южной группировки войск составили до 180 человек.
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Кроме того, бойцами группировки было нанесено поражение формированиям трёх механизированных украинских бригад в районах населённых пунктов Северск, Зализнянское, Миньковка, Часов Яр и Предтечино в Республике.
Потери ВСУ в зоне действия Южной группировки войск составили до 180 человек.
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Анастасия Чинкова