Зачистка Торецка от ВСУ, бои в Курской области и расширение контроля в районе Тарасовки: последние новости СВО

Фото: iStock/Yauhen Akulich
Вооружённые силы Российской Федерации наносят удары по позициям Вооружённых сил Украины, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций.
О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации, в ночь с 8 на 9 февраля системы противовоздушной обороны успешно обнаружили и уничтожили 35 украинских беспилотных летательных аппаратов. Вооружённые силы Украины совершили нападение на восемь российских регионов.
В результате работы ПВО над территорией Курской области было выведено из строя наибольшее число беспилотных летательных аппаратов — 18 единиц. По 4 дрона были уничтожены над территориями Орловской области и Краснодарского края, по 3 — над Воронежской и Ростовской областями. Также по одному беспилотнику было нейтрализовано над Брянской, Тульской областями и над Республикой Крым.
В окрестностях Черкасской Конопельки идут активные бои. Военнослужащие Российской Федерации проводят операцию по освобождению территории от подразделений Вооружённых сил Украины в районе лесополосы, расположенной вблизи железной дороги и населённого пункта Русская Конопелька. Также украинские военные были вытеснены из села Черкасская Конопелька. Черкасская Конопелька в настоящее время находится в «серой зоне», но артиллерийские подразделения и беспилотные летательные аппараты ВС РФ обеспечивают плотный контроль над территорией, не позволяя противнику закрепиться.
В районе Свердликово наблюдается продвижение штурмовых групп Российской Федерации. В ходе ожесточённых боёв военные смогли выбить силы ВСУ из нескольких укреплённых позиций. В районе населённого пункта Кругленький была успешно отражена атака украинских вооружённых сил. Кроме того, три транспортных средства с пехотинцами РФ смогли прорваться и высадиться в хуторе Никольский. В данный момент они пытаются закрепиться на позиции и подтянуть дополнительные силы.
На этом участке фронта продолжаются ожесточенные бои. В окрестностях населённых пунктов Раздольное, Новоочеретоватое и Отрадное российские военные активно продвигаются вперёд. Попытки ВС РФ продвинуться в сторону Разлива и Улаклы не принесли заметных успехов.
В восточной части продолжается наступление на посёлок Зеленовка, а также проводится зачистка в Дачном. В южной части российские войска выбили противника из важного укреплённого пункта и заняли значительную часть населённого пункта Андреевка.
Российские военные продолжают работу по освобождению и обезвреживанию территории стратегического террикона шахты «Торецкая», который находится рядом с очистными сооружениями города. На данный момент нет официальной информации о полном освобождении шахты Торецкой и города Торецка. В этом районе фронта всё ещё действуют отдельные украинские диверсионные группы.
В этом районе российские военные уделяют особое внимание населённым пунктам Успеновка и Удачное. Артиллерия Российской Федерации активно обстреливает позиции противника, обеспечивая поддержку наступления на ключевые позиции. В районе железнодорожной станции в населённом пункте Удачное продолжаются боевые действия. Российские войска продвигаются в направлении шахты №1.
На востоке от Покровска российские войска смогли достичь тактического успеха, увеличив зону контроля в районе Тарасовки. Этот район имеет большое значение для дальнейшего продвижения российских войск и сохранения их позиций.
В районе многоэтажных жилых домов российские военные смогли продвинуться вперёд и установить контроль над несколькими зданиями. В южной части города идут активные боевые действия за микрорайон Шевченко и промышленную территорию, которая известна как цех №2.
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Ночная атака ВСУ 9 февраля
Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации, в ночь с 8 на 9 февраля системы противовоздушной обороны успешно обнаружили и уничтожили 35 украинских беспилотных летательных аппаратов. Вооружённые силы Украины совершили нападение на восемь российских регионов.
В результате работы ПВО над территорией Курской области было выведено из строя наибольшее число беспилотных летательных аппаратов — 18 единиц. По 4 дрона были уничтожены над территориями Орловской области и Краснодарского края, по 3 — над Воронежской и Ростовской областями. Также по одному беспилотнику было нейтрализовано над Брянской, Тульской областями и над Республикой Крым.
Курская область
В окрестностях Черкасской Конопельки идут активные бои. Военнослужащие Российской Федерации проводят операцию по освобождению территории от подразделений Вооружённых сил Украины в районе лесополосы, расположенной вблизи железной дороги и населённого пункта Русская Конопелька. Также украинские военные были вытеснены из села Черкасская Конопелька. Черкасская Конопелька в настоящее время находится в «серой зоне», но артиллерийские подразделения и беспилотные летательные аппараты ВС РФ обеспечивают плотный контроль над территорией, не позволяя противнику закрепиться.
В районе Свердликово наблюдается продвижение штурмовых групп Российской Федерации. В ходе ожесточённых боёв военные смогли выбить силы ВСУ из нескольких укреплённых позиций. В районе населённого пункта Кругленький была успешно отражена атака украинских вооружённых сил. Кроме того, три транспортных средства с пехотинцами РФ смогли прорваться и высадиться в хуторе Никольский. В данный момент они пытаются закрепиться на позиции и подтянуть дополнительные силы.
Угледарское направление
На этом участке фронта продолжаются ожесточенные бои. В окрестностях населённых пунктов Раздольное, Новоочеретоватое и Отрадное российские военные активно продвигаются вперёд. Попытки ВС РФ продвинуться в сторону Разлива и Улаклы не принесли заметных успехов.
В восточной части продолжается наступление на посёлок Зеленовка, а также проводится зачистка в Дачном. В южной части российские войска выбили противника из важного укреплённого пункта и заняли значительную часть населённого пункта Андреевка.
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Торецкое направление
Российские военные продолжают работу по освобождению и обезвреживанию территории стратегического террикона шахты «Торецкая», который находится рядом с очистными сооружениями города. На данный момент нет официальной информации о полном освобождении шахты Торецкой и города Торецка. В этом районе фронта всё ещё действуют отдельные украинские диверсионные группы.
Покровское направление
В этом районе российские военные уделяют особое внимание населённым пунктам Успеновка и Удачное. Артиллерия Российской Федерации активно обстреливает позиции противника, обеспечивая поддержку наступления на ключевые позиции. В районе железнодорожной станции в населённом пункте Удачное продолжаются боевые действия. Российские войска продвигаются в направлении шахты №1.
На востоке от Покровска российские войска смогли достичь тактического успеха, увеличив зону контроля в районе Тарасовки. Этот район имеет большое значение для дальнейшего продвижения российских войск и сохранения их позиций.
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Часов Яр
В районе многоэтажных жилых домов российские военные смогли продвинуться вперёд и установить контроль над несколькими зданиями. В южной части города идут активные боевые действия за микрорайон Шевченко и промышленную территорию, которая известна как цех №2.
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Елена Генералова