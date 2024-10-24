Спецназ группировки «Днепр» отбил у ВСУ тактически важную высоту под Запорожьем

Фото: istockphoto/zabelin
Военные соединения специального назначения войсковой группировки «Днепр» отбили у противника тактически важную высоту на Ореховском направлении в Запорожской области. Замечательно, что это произошло в день профессионального праздника спецназовцев.
Как передаёт пресс-служба министерства обороны РФ, задача элитной войсковой части состояла в том, чтобы провести колонну техники и вместе с ней занять господствующую над местностью высоту, которую обороняли подразделения ВСУ. Технику обстреляла артиллерия противника, поэтому бойцы спецназа выдвинулись вперёд.
День подразделений специального назначения Вооружённых сил Российской Федерации отмечается 24 октября. В министерстве обороны подчёркивают, что задачи, которые выполняет спецназ в зоне СВО, обеспечивают преимущество порой на целых направлениях. Основной стиль работы спецподразделений — скрытность и автономность. В лицо бойцов этих элитных частей знают только командиры и сослуживцы.
Читайте также:
Спецназ Росгвардии предотвратил заход ДРГ в Курскую область
Спецназ ВДВ разгромил боевиков ВСУ: полная зачистка островов в Херсонской области
Алаудинов: спецназ «Ахмат» уничтожил склад боекомплекта ВСУ на курском направлении
«Выскочила из "зелёнки" на нас БМП, технику ждать не стали, сожгли машинку своими силами. Задачу выполнили, высота наша», — коротко рассказал заместитель командира группы спецназа с позывным Большой.
День подразделений специального назначения Вооружённых сил Российской Федерации отмечается 24 октября. В министерстве обороны подчёркивают, что задачи, которые выполняет спецназ в зоне СВО, обеспечивают преимущество порой на целых направлениях. Основной стиль работы спецподразделений — скрытность и автономность. В лицо бойцов этих элитных частей знают только командиры и сослуживцы.
Читайте также:
Спецназ Росгвардии предотвратил заход ДРГ в Курскую область
Спецназ ВДВ разгромил боевиков ВСУ: полная зачистка островов в Херсонской области
Алаудинов: спецназ «Ахмат» уничтожил склад боекомплекта ВСУ на курском направлении
Александр Бойцов