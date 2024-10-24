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Спецназ группировки «Днепр» отбил у ВСУ тактически важную высоту под Запорожьем

24 октября 2024, 09:30
Фото: istockphoto/zabelin

Фото: istockphoto/zabelin

Военные соединения специального назначения войсковой группировки «Днепр» отбили у противника тактически важную высоту на Ореховском направлении в Запорожской области. Замечательно, что это произошло в день профессионального праздника спецназовцев.
Как передаёт пресс-служба министерства обороны РФ, задача элитной войсковой части состояла в том, чтобы провести колонну техники и вместе с ней занять господствующую над местностью высоту, которую обороняли подразделения ВСУ. Технику обстреляла артиллерия противника, поэтому бойцы спецназа выдвинулись вперёд.

«Выскочила из "зелёнки" на нас БМП, технику ждать не стали, сожгли машинку своими силами. Задачу выполнили, высота наша», — коротко рассказал заместитель командира группы спецназа с позывным Большой.



День подразделений специального назначения Вооружённых сил Российской Федерации отмечается 24 октября. В министерстве обороны подчёркивают, что задачи, которые выполняет спецназ в зоне СВО, обеспечивают преимущество порой на целых направлениях. Основной стиль работы спецподразделений — скрытность и автономность. В лицо бойцов этих элитных частей знают только командиры и сослуживцы.

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