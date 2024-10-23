Спецназ Росгвардии предотвратил заход ДРГ в Курскую область

Видео: Telegram-канал Росгвардии
Бойцы спецназа Росгвардии предотвратили заход ДРГ на территорию Курской области. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что спецназовцы Росгвардии с помощью беспилотника заметили неизвестный автомобиль в зоне проведения контртеррористической операции в курском приграничье. Оператор дрона следил за транспортным средством, на котором перемещалась ДРГ на протяжении всего маршрута. Когда машина остановилась, по ней был нанесен удар.
Ранее сообщалось, что группировки ВСУ в составе 20 человек предприняли несколько попыток прорыва тыла ВС РФ в Курской области. украинские военные на бронеавтомобилях International MaxxPro производства США дважды пытались атаковать российских бойцов в районе населённых пунктов Волфино и Теткино в Глушковском районе.
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«Удар по диверсионно-разведывательной группе был нанесен при помощи FPV-дрона. Противник уничтожен», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что группировки ВСУ в составе 20 человек предприняли несколько попыток прорыва тыла ВС РФ в Курской области. украинские военные на бронеавтомобилях International MaxxPro производства США дважды пытались атаковать российских бойцов в районе населённых пунктов Волфино и Теткино в Глушковском районе.
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Элина Позднякова