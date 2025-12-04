Трамп: переговорная позиция Киева значительно ухудшилась
Условия урегулирования конфликта на Украине значительно ухудшились для киевских властей с момента февральского визита Владимира Зеленского в Вашингтон. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.
Американский лидер отметил, что у главы киевского режима отсутствуют «козыри», поэтому его переговорная позиция являлась слабой. Сейчас положение Зеленского стало еще хуже.
«Я сказал (Зеленскому - ред.), что у вас нет карт. Вот тогда и нужно было договариваться. Тогда было значительно лучшее время для урегулирования», — сказал Трамп в Белом доме.Президент США во время общения с журналистами также напомнил, что Вашингтон больше не тратит деньги на военную помощь киевскому режиму. По его словам, все американское оружие для Украины закупает НАТО.