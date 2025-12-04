Трамп: переговорная позиция Киева значительно ухудшилась

04 декабря 2025, 01:31

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Условия урегулирования конфликта на Украине значительно ухудшились для киевских властей с момента февральского визита Владимира Зеленского в Вашингтон. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.





Американский лидер отметил, что у главы киевского режима отсутствуют «козыри», поэтому его переговорная позиция являлась слабой. Сейчас положение Зеленского стало еще хуже.



«Я сказал (Зеленскому - ред.), что у вас нет карт. Вот тогда и нужно было договариваться. Тогда было значительно лучшее время для урегулирования», — сказал Трамп в Белом доме.