Украинские беспилотники пытались атаковать три российских региона
МО РФ: за три часа ПВО уничтожила более 30 украинских дронов
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 37 воздушных целей, сообщили в Телеграм-канале Минобороны РФ.
Подавляющее число БПЛА радары зафиксировали в небе над Белгородской областью. Там ПВО уничтожила или перехватила 31 беспилотник. Еще по два дрона российские военные сбили над Воронежской и Ростовской областями.
«С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке министерства.Ранее беспилотник ВСУ ударил по движущемуся автомобилю в Белгородской области, в результате чего погиб мирный житель. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.