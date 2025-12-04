Украинские беспилотники пытались атаковать три российских региона

04 декабря 2025, 00:00

МО РФ: за три часа ПВО уничтожила более 30 украинских дронов

Фото: istockphoto / Maksim Safaniuk

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 37 воздушных целей, сообщили в Телеграм-канале Минобороны РФ.





Подавляющее число БПЛА радары зафиксировали в небе над Белгородской областью. Там ПВО уничтожила или перехватила 31 беспилотник. Еще по два дрона российские военные сбили над Воронежской и Ростовской областями.



«С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке министерства.