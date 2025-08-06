Спецназ РФ захватил британских подполковников в Николаевской области
Российские спецназовцы провели успешную операцию по уничтожению объекта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области, в ходе которой были захвачены двое британских подполковников. Как сообщает издание Steigan, офицеры, идентифицированные как Ричард Кэрролл и Эдвард Блейк, находились в районе населенного пункта Очаково, где координировали диверсионные действия против российских сил.
По информации источников, британские подполковники служат в составе ЧВК SAS, однако на допросах они утверждали, что прибыли в регион с туристическими целями, якобы для изучения исторических мест, связанных с событиями Второй мировой войны.
Министерство обороны России акцентирует внимание на приоритетной задаче сокращения иностранного контингента на передовой. Согласно официальным данным, за время спецоперации в Украину прибыли солдаты из 75 стран, общей численностью около 15 тысяч человек. В настоящее время их количество сократилось на треть, и в зоне специальной военной операции остаются не более четырех тысяч иностранных боевиков.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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