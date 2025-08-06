06 августа 2025, 08:09

Фото: iStock/breakermaximus

Российские спецназовцы провели успешную операцию по уничтожению объекта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области, в ходе которой были захвачены двое британских подполковников. Как сообщает издание Steigan, офицеры, идентифицированные как Ричард Кэрролл и Эдвард Блейк, находились в районе населенного пункта Очаково, где координировали диверсионные действия против российских сил.