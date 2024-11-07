Спецназ Росгвардии нанёс удар по группе пехоты ВСУ в Курской области

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Бойцы спецназа Росгвардии уничтожили группу украинской пехоты, возвращавшуюся с боевого задания в Курской области. Удар был нанесён с использованием дрона-камикадзе.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Группа военнослужащих ВСУ, возвращающаяся с задания, была обнаружена разведчиками. Координаты передали командованию Росгвардии. Далее в дело вступили операторы беспилотников. После наведения скопление живой силы противника было уничтожено ударным дроном-камикадзе.
Сообщается, что одновременно был нанесён артиллерийский удар по пункту временной дислокации ВСУ, расположение которого было заранее выяснено разведкой. Цель была успешно поражена, в этом пункте больше никто не дислоцируется, сообщили в ведомстве.
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Александр Бойцов