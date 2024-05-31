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Спецназовец из батальона ГУР Минобороны Украины «Сонечко» («Солнышко») сдался в плен на волчанском направлении.
Как рассказал RT пленный, он разочаровался в спецназе ГУР. Во время штурма ВС РФ он пытался связаться с военнослужащими из бригады, но они не ответили.
Боевик сдался в плен с другими украинцами, которые тоже побоялись вступать в бой. Изначально их подразделение готовили для диверсионно-разведывательной и штурмовой деятельности.
Ранее сообщалось, что группировка войск «Север» ВС РФ взяла в плен под Волчанском в Харьковской области семерых спецназовцев из батальонов ГУР и семерых пограничников.
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Боевик сдался в плен с другими украинцами, которые тоже побоялись вступать в бой. Изначально их подразделение готовили для диверсионно-разведывательной и штурмовой деятельности.
Ранее сообщалось, что группировка войск «Север» ВС РФ взяла в плен под Волчанском в Харьковской области семерых спецназовцев из батальонов ГУР и семерых пограничников.
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Алёна Самарева