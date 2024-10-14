Главу киевского режима Владимира Зеленского стали воспринимать на Западе с разочарованием, заявил в беседе с немецким изданием Focus отставной полковник Ральф Тиле.
«После того как в последние годы Запад эйфорическими заявлениями и нарративами поощрял надежды Зеленского на военную поддержку и интеграцию в НАТО и ЕС, сейчас наступает фаза разочарования», — прокомментировал Тиле.Собеседник подчеркнул, что западные союзники Зеленского хотят лишь ограниченно нести бремя украинского конфликта.
«Это горько для Зеленского. Но это также помогает более реалистично оценить оставшиеся военные и политические возможности», — заключил офицер.
Ранее стало известно, что немцы не дадут Киеву тяжелое оружие, что стало для Украины ударом. А вот по мнению главного дипломата Европы Жозепа Борреля, союзники должны нарастить военную поддержку.
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