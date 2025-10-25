Богомаз назвал количество ударов ВСУ по Брянской области с начала СВО
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о более чем 19,7 тысячах ударов, нанесенных ВСУ региону с начала специальной военной операции. Его слова передает РИА Новости.
Уточняется, что жертвами украинских обстрелов стали 53 мирных жителя. Только за первые девять месяцев 2025 года формирования Украины нанесли по Брянской области 14 260 ударов. Если считать с начала СВО, то это число увеличится до 19760.
В регионе продолжает действовать желтый уровень террористической опасности. ВСУ постоянно обстреливают приграничные российские территории, используют для атак беспилотники, ведут диверсионную деятельность.
Так, например, 24 октября системы противовоздушной обороны РФ за пять часов уничтожили 21 украинский БПЛА над несколькими регионами страны. Наибольшее количество дронов сбили над территорией Брянской области — 12 единиц.
Ранее «Радио 1» передавало, что над Рязанью прогремело около восьми взрывов. Предварительно, ПВО сработала по дронам ВСУ.