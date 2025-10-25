Богомаз назвал количество ударов ВСУ по Брянской области с начала СВО

25 октября 2025, 05:36

Богомаз: ВСУ нанесли свыше 19,7 тысячи ударов по Брянской области с начала СВО

Фото: iStock/IherPhoto

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о более чем 19,7 тысячах ударов, нанесенных ВСУ региону с начала специальной военной операции. Его слова передает РИА Новости.





Уточняется, что жертвами украинских обстрелов стали 53 мирных жителя. Только за первые девять месяцев 2025 года формирования Украины нанесли по Брянской области 14 260 ударов. Если считать с начала СВО, то это число увеличится до 19760.



