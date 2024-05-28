В Авдеевке обнаружили схрон ВСУ с иностранным оружием

Фото: РИА Новости / Алексей Куденко
Солдаты инженерно-саперного подразделения группировки войск «Центр» нашли в освобожденной Авдеевке схрон украинских войск с иностранными противотанковыми ракетными комплексами Javelin. Об этом информирует Минобороны России.
«Во время проведения инженерной разведки саперы обнаружили замаскированный в подвале частного дома тайник, в котором были спрятаны американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин», польские 60-мм осколочные мины, немецкие боеприпасы к ручному противотанковому гранатомету», — сообщает в ведомстве.В МО РФ добавили, что обнаруженные боеприпасы, после изучения схрона на наличие мин-ловушек, вывезли для дальнейшего уничтожения.
Как уточнили в министерстве, в ходе выполнения боевой работы саперы обезвреживали разнообразные виды установленных мин советского образца, а также неразорвавшиеся элементы кассетных боеприпасов, мин иностранного производства.
Ранее в Херсонской области обнаружили подвалы с телами украинских военных. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак