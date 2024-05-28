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В Авдеевке обнаружили схрон ВСУ с иностранным оружием

Саперы нашли в Авдеевке схрон ВСУ с противотанковыми комплексами «Джавелин»
28 мая 2024, 06:53
Фото: РИА Новости / Алексей Куденко

Фото: РИА Новости / Алексей Куденко

Солдаты инженерно-саперного подразделения группировки войск «Центр» нашли в освобожденной Авдеевке схрон украинских войск с иностранными противотанковыми ракетными комплексами Javelin. Об этом информирует Минобороны России.
«Во время проведения инженерной разведки саперы обнаружили замаскированный в подвале частного дома тайник, в котором были спрятаны американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин», польские 60-мм осколочные мины, немецкие боеприпасы к ручному противотанковому гранатомету», — сообщает в ведомстве.
В МО РФ добавили, что обнаруженные боеприпасы, после изучения схрона на наличие мин-ловушек, вывезли для дальнейшего уничтожения.



Как уточнили в министерстве, в ходе выполнения боевой работы саперы обезвреживали разнообразные виды установленных мин советского образца, а также неразорвавшиеся элементы кассетных боеприпасов, мин иностранного производства.

Ранее в Херсонской области обнаружили подвалы с телами украинских военных. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Спецслужбы РФ обнаружили крупный схрон вооружения НАТО под Артёмовском
28 мая 2024, 07:46

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Под Артёмовском сотрудники УФСБ обнаружили оружейный схрон с вооружением стран НАТО. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по ДНР, передаёт РИА Новости.
«УФСБ России по ДНР в ходе проведения оперативно-боевых мероприятий в Артёмовском районе обнаружен схрон с вооружением и взрывчатыми веществами, принадлежащий боевикам ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, изъяли 23 ручных гранаты, 25 миномётных снарядов, один швейцарский гранатомёт, 50 мин МОН, а также 1000 патронов к стрелковому оружию три самодельных взрывных устройства и тротиловые шашки.

Всё обнаруженное оружие передали в структуры Минобороны РФ. Далее его поставят на учёт.

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#минобороны рф
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ВС РФ нанесла точный удар по аэропорту в Запорожье
Генпрокуратура Украины: ВС РФ разрушили ударом аэропорт в Запорожье
28 мая 2024, 07:12

Фото: iStock/dzika_mrowka

Генпрокуратура Украины заявила, что армия России своим ударом разрушила терминал аэропорта в городе Запорожье, который пока находится под контролем ВСУ.
«Вследствие попадания вражеской ракеты разрушено здание терминала аэропорта», — говорится в сообщении украинского ведомства в Telegram-канале.

При этом уточняется, что удар по аэропорту в Запорожье был нанесён 25 мая.

Накануне председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал, что при ударе по аэропорту было повреждено здание, в котором ВСУ хранили оружие и боеприпасы. Он подчеркнул, что аэропорт по назначению не использовался с момента начала СВО.

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В Херсонской области нашли подвалы с телами украинских военных

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ВСУ нанесли повторный удар по Луганску
Мирошник допустил, что ВСУ нанесли повторный удар в Луганске по спасателям
28 мая 2024, 05:27

Фото: РИА Новости / Таисия Лисковец

Работа противовоздушной обороны была слышна в Луганске после первой ракетной атаки Вооруженных сил Украины. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник выдвинул предположение, что повторный обстрел города произвели по территории, где работают спасатели после предыдущего удара украинских войск вечером в понедельник.
Как сообщил ранее глава ЛНР Леонид Пасечник, вечером 27 мая ВСУ совершили ракетный удар кассетными боеприпасами по Луганску, в результате чего возник пожар. Сведений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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В Херсонской области нашли подвалы с телами украинских военных
Сальдо: в селе Крынки нашли заваленные телами военных ВСУ подвалы
28 мая 2024, 02:42

Фото: istock / beekeepx

В селе Крынки на левом берегу Днепра Херсонской обнаружили подвалы с телами украинских военнослужащих. Об этом проинфромировал губернатор региона Владимир Сальдо.
«Наши военные при обследовании разрушенных домов продолжают обнаруживать страшные находки — подвалы, заваленные телами так называемых «морских пехотинцев». Только в таком виде они присутствуют в Крынках», — написал Сальдо в своем Телеграм-канале.
27 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что российская армия нанесла удар по населенному пункту Снигиревка в Херсонской области, где проходят эшелоны ВСУ.

Ранее глава Новокаховского округа Херсонской области Виталий Гура сообщил, что открытие Украиной шлюзов Днепровской ГЭС и поступление воды в Северо-Крымский канал даст больше воды для фермерских хозяйств России, но снизит уровень воды в украинском Днепровском водохранилище. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#удар
#херсонская область
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Над Подмосковьем средства ПВО сбили малоразмерный воздушный шар
Силы ПВО сбили в подмосковном Кучино малоразмерный воздушный шар
28 мая 2024, 02:13

Фото: istock / chameleonseye

Средства ПВО сбили над Московской областью малоразмерный воздушный шар. Об этом сообщает Минобороны РФ в Телеграм-канале.
«Около 21:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО над территорией Московской области уничтожен малоразмерный воздушный шар», — сказано в публикации ведомства.
Вместе с этим, губернатор региона Андрей Воробьёв сообщил, что в микрорайоне Кучино в Балашихе сбили беспилотник. Уточняется, что осколки упали на частный дом, жители успели эвакуироваться, никто не пострадал.

Губернатор региона заверил, что власти помогут восстановить дом.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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Украинский дрон-камикадзе атаковал поселок в Белгородской области
Гладков: поселок Совхозный Грайворонского округа атаковал дрон-камикадзе ВСУ
28 мая 2024, 00:49

Фото: istock / Olena Bartienieva

Поселок Совхозный Грайворонского городского округа Белгородской области подвергся атаке украинского дрона-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
«В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет. На одной из улиц повреждена линия газоснабжения», — отметил региональный глава.
Он добавил, что аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что обломки сбитого в Балашихе беспилотника задели двух мужчин. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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Оправданный за расстрел четверых преступников Григорьев погиб в зоне СВО

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#бпла
#беспилотник
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Обломки сбитого в Балашихе беспилотника задели двух мужчин
Глава Балашихи Юров: осколки сбитого БПЛА задели двух мужчин
28 мая 2024, 00:15

Фото: istock /maxim4e4ek

Обломки сбитого в Балашихе беспилотника задели двух мужчин. Одного из них госпитализировали, но его жизни ничего не угрожает. Об этом заявил глава городского округа Балашиха Сергей Юров в Телеграм-канале.
«Обломки повредили жилой дом, в котором находились пожилая пара, их дочь и внучка. К счастью, никто не пострадал. Пообщался с жильцами и соседями, окажем всю необходимую помощь по восстановлению дома», — написал он.
Он добавил, что на месте продолжают работать специальные службы.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что украинские военнослужащие нанесли удар кассетными боеприпасами по Луганску. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Украинская армия нанесла по Луганску ракетный удар
Украинская армия нанесла по Луганску ракетный удар кассетными боеприпасами
27 мая 2024, 22:38

Фото: iStock/bpawesome

Украинские военнослужащие нанесли удар кассетными боеприпасами по Луганску, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
По его словам, из-за атаки началось возгорание. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС, правоохранители и врачи. Данные о разрушениях и пострадавших уточняются, написал он в Telegram-канале.

Он добавил, что держит ситуацию на личном контроле.

Незадолго до этого сообщалось, что в Луганске прогремело несколько взрывов. Они были слышны во всех частях города. Очевидцы рассказывали в соцсетях о пожаре. Детали не уточняются.

ВСУ регулярно обстреливают населенные пункты в Донбассе. В понедельник они выпустили по территории ДНР 40 боеприпасов.

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Депутат Заварзин: ВС РФ изучают захваченную технику ВСУ и выстраивают защиту
27 мая 2024, 20:36

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Вооруженные силы России изучают захваченную украинскую технику, чтобы выстроить эффективную оборону.
Об этом рассказал Виктор Заварзин, член комитета Госдумы по обороне, в интервью для «Ленты.ру». Он пояснил, что захват канадского бронеавтомобиля Roshel Senator в Волчанске является особенно ценным для ВС России.

«Мы изучаем их оборудование и разрабатываем защитные меры. Всё это на пользу нам», — отметил Заварзин.
Ранее российские войска захватили канадский бронеавтомобиль Roshel Senator, переданный Украине. Telegram-канал «Военный осведомитель» обратил внимание на фотографию трофея, где российские солдаты позируют на фоне неповрежденного бронеавтомобиля.

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