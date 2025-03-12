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Спецслужбы Запада оценили готовность РФ к компромиссу на Украине

Bloomberg: Западные спецслужбы не верят в готовность РФ уступить территории
Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Представители западных спецслужб не верят, что Москва пойдет на компромиссы по Украине, пишет агентство Bloomberg, приводя их слова.
«(Президент России Владимир) Путин не намерен идти на компромисс в вопросах, касающихся территории, миротворцев и нейтралитета Украины в любых мирных переговорах, что осложняет усилия президента Дональда Трампа по достижению надежного урегулирования», — сказано в материале.
Вместе с тем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил в беседе с Bloomberg, что данная оценка ложная, и Москва готова к дипломатическому диалогу.

«Россия открыта для мирных усилий, для мирного урегулирования вокруг Украины, и мы на самом деле предпочитаем достигать наших целей мирными и дипломатическими средствами», — резюмировал Песков.

Ранее сообщалось, в каком случае российская сторона не пойдет на компромисс.

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