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В Киеве начали обсуждать новый сценарий завершения конфликта. Он уже не включает в себя жёсткую позицию по возврату утраченных территорий.
Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на высокопоставленного украинского государственного чиновника. На условиях анонимности он рассказал журналистам, что раньше в Киеве считалось, Что исходом конфликта должна стать безоговорочная капитуляция России. Но сейчас очевидно, что без уступок это невозможно. По его словам, мирная сделка должна быть выгодной также и для России.
Собеседник издания также признал, что темпы поддержки Украины со стороны Запада будут снижаться вне зависимости от того, кто одержит победу на выборах в США. Также на ухудшение ситуации сказывается настроение как в войсках, где заметно упал моральный дух, так и среди гражданского населения. Люди больше не хотят воевать, заключил киевский чиновник.
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Александр Бойцов