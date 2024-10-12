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Spiegel: Для Киева окончание конфликта с Россией без уступок невозможно

12 октября 2024, 08:23
Фото: istockphoto/Jakub Laichter

Фото: istockphoto/Jakub Laichter

В Киеве начали обсуждать новый сценарий завершения конфликта. Он уже не включает в себя жёсткую позицию по возврату утраченных территорий.


Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на высокопоставленного украинского государственного чиновника. На условиях анонимности он рассказал журналистам, что раньше в Киеве считалось, Что исходом конфликта должна стать безоговорочная капитуляция России. Но сейчас очевидно, что без уступок это невозможно. По его словам, мирная сделка должна быть выгодной также и для России.

Собеседник издания также признал, что темпы поддержки Украины со стороны Запада будут снижаться вне зависимости от того, кто одержит победу на выборах в США. Также на ухудшение ситуации сказывается настроение как в войсках, где заметно упал моральный дух, так и среди гражданского населения. Люди больше не хотят воевать, заключил киевский чиновник.

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После массовой атаки дронов на Кубани повреждены три жилых дома и автомобиль
12 октября 2024, 07:59

Фото: istockphoto/sommersby

При ночной массированной атаке дронов ВСУ на территорию Краснодарского края Славянске-на-Кубани и Приморско-Ахтарске получили повреждения три жилых дома. Также загорелся легковой автомобиль.
Об этом рассказал глава региона Вениамин Кондратьев. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что в Славянске-на-Кубани обломки беспилотников, сбитых системами противовоздушной обороны, повредили крыши двух частных домов. Среди местных жителей никто не пострадал.

В Приморско-Ахтарске также повреждения получил жилой дом. В здании выбиты стёкла, осколками посечён фасад. Кроме того, получил повреждения и загорелся стоявший неподалёку легковой автомобиль. Огонь был оперативно потушен. Здесь, к счастью, также обошлось без пострадавших.

Глава Краснодарского края объявил также, что людям, чьи дома пострадали в результате падения БПЛА, местные муниципалитеты помогут с восстановлением имущества.

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Минобороны опубликовал кадры ликвидации позиций ВСУ в Торецке
Минобороны: Россия ликвидирует позиции ВСУ в Торецке с помощью артиллерии и ВКС
12 октября 2024, 06:26

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Министерство обороны России опубликовало снимки уничтожения позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Торецке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в министерстве.
При уничтожении позиций украинской армии российские штурмовики запрашивают поддержку артиллерии и ВКС РФ. Сообщается, что российские войска атакуют огневые позиции ВСУ и склады боеприпасов.

На кадрах виден обстрел позиций украинских военных в городских зданиях. В завершении по району были нанесены авиаудары.

Ранее соратник главы Республики Чечня Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что украинские войска пытались атаковать Белгородскую область, но атака была успешно отражена ВС РФ. По его словам, слухи о том, что украинские войска оккупировали территорию России и совершили страшные преступления, оказались ложными.

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#белгородская область
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Алаудинов спрогнозировал окончание СВО
Алаудинов заявил о завершении Россией спецоперации в 2024 году
12 октября 2024, 06:07

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Соратник главы Республики Чечня Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов считает, что спецоперация будет завершена в 2024 году. Его слова цитирует «Комсомольская правда».
В своих прогнозах он опирается на Священное Писание. По его словам, на завершение СВО повлияет не только ситуация на Украине, но и президентские выборы в США, а также события на Ближнем Востоке.

Алаудинов добавил, что в настоящее время Украина находится на пороге сложных внутренних событий. Он отметил, что в скором времени Украина потеряет «тех, кто кормит эту мясорубку».

«Та задача, которую ставил [президент Украины Владимир] Зеленский и озвучивали "американские хозяева", – что они будут воевать до последнего украинца, – они ее почти выполнили», — заявил он.

Ранее Алаудинов сообщил, что ВСУ пытались атаковать Белгородскую область, но были отбиты российскими войсками. По его словам, слухи о том, что украинские бойцы зашли на территорию российских регионов и совершают страшные преступления, не соответствуют действительности.

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Пленные украинцы пожелали получить гражданство России
Военкор Котенок: пленные Украины пожелали получить гражданство России
12 октября 2024, 03:24

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

Пленные украинцы пожелали получить российское гражданство. Эту новость опубликовал в своем Telegram-канале российский военный корреспондент Юрий Котенок.
«Таких становится все больше. Многие бывшие военнослужащие ВСУотказываются быть обменянными назад, на Украину, так как их снова направляют в зону боевых действий с Россией», – написал он.

По его словам, известны случаи повторного попадания украинцев в в плен. Он добавил, что все меньше украинских солдат «готовы выполнять преступные приказы Киева».

Ранее сообщалось, что одессит, мобилизованный украинскими войсками и направленный в Курскую область, попал в плен к российским пехотинцам и отказался возвращаться домой.

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#плен
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Алаудинов сообщил об освобождении 19 населенных пунктов Курской области
12 октября 2024, 02:43

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Соратник главы Республики Чечня Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что в Курской области освобождено 19 населенных пунктов. Об этом стало известно в его Telegram-канале.
Ранее Алаудинов заявил, что в Курской области освобождено 15 населенных пунктов. Он также оценил ход боевых действий на донецком направлении.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничных районах продолжаются столкновения.

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#рамзан кадыров
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#украина
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Захарова поддержала призыв Аксенова отказаться от формулировки «новые регионы»
11 октября 2024, 22:33

Фото: пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поддержала призыв главы Крыма Сергея Аксенова отказаться от формулировки «новые регионы», когда речь идет о ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Аксенов ранее заявлял, что эти территории всегда были историческими российскими землями, потому слово «новые» некорректно.
«Именно!» — написала Захарова в ответ на заявление главы Крыма.
Ранее с поддержкой инициативы Аксенова также выступил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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#захарова
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Комбат ВСУ Верес: Украина теряет позиции и не думает о границах 1991 года
11 октября 2024, 20:50

Фото: iStock/Sinenkiy

Украина и не думает о выходе на границы 1991 года, так как ВСУ теряют позиции «семимильными шагами», заявил комбат 54-й бригады имени гетмана Мазепы Кирилл Верес. Его слова приводит украинское издание «Страна».
Он подчеркнул, что разговоры о возможном контрнаступлении и продвижении ВСУ похожи на слова инвалида на костылях, который обещает, что завтра пробежит марафон.
«Я вообще не думаю, как выйти на границы 1991 года. Думаю, как не потерять те позиции, которые у меня есть. Мы все идем на границу 1991 года, только в обратную сторону, <...> идем назад семимильными шагами», — пожаловался военный.
Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль уже более половины Дзержинска (украинское название Торецк). К тому же, в полное окружение рискует попасть и группировка ВСУ в Селидово ДНР, российские войска сжимают клещи вокруг города.

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Стало известно о спасении из плена жителей Курской области
В Курской области сообщили о спасении из плена 56 жителей приграничья
11 октября 2024, 19:25

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска за день спасли из плена 56 жителей приграничных районов Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Отмечается, что большая их часть пришлась на Кореневский район — 43 человека.
«За сегодняшний день российскими военнослужащими освобождены 56 жителей приграничья. В Кореневском районе спасены 43 человека. Из Суджанского эвакуированы 7 местных жителей, из Большесолдатского — 6», — указано в заявлении.
Власти добавили, что сейчас все спасенные в безопасности, им оказывают всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что армия России в рамках второго этапа активного контрнаступления в Курской области окружила гарнизон ВСУ в Любимовке, отрезав противника от путей отступления, а севернее нанесли удар по украинскому в Ольговке. Некоторые боевики смогли сбежать, остальные остались в окружении.

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В Курске арестовали девять боевиков ВСУ, незаконно вторгшихся в регион
11 октября 2024, 18:59

Фото: iStock/Zolnierek

В Курске суд арестовал девятерых боевиков ВСУ, которые незаконно вторглись на российскую территорию для участия в боевых действиях. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«Гражданам Украины, которые обоснованно подозреваются в совершении совокупности преступлений, в том числе особо тяжких, представляющих общественную опасность, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В четверг в закрытом режиме состоялись заседания, где рассмотрели ходатайства об аресте двоих военнослужащих ВСУ, которые в августе незаконно вторглись на территорию Курской области для участия в боевых действиях. Позднее стало известно об аресте еще семерых украинских боевиков.

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