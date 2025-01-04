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Российские войска продолжают активно наступать и уже находятся в семи километрах от Днепропетровской области Украины, где ещё ни разу не было наземных боевых действиях. Об этом сообщил обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке в своей статье.
Журналист подчеркнул, что с начала 2025 года ВС РФ взяли под контроль восемь населённых пунктов в районе Красногвардейска (украинское название – Покровск) и они продолжают своё активное продвижение.
При этом, уточнил Рёпке, российские войска никогда не атакуют город сразу, а используют стратегию, при которой сначала обходят населённый пункт с юга.
Также обозреватель спрогнозировал скорое начало боевых действий в Днепропетровской области. Это станет «ужасным сценарием» для властей Украины.
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При этом, уточнил Рёпке, российские войска никогда не атакуют город сразу, а используют стратегию, при которой сначала обходят населённый пункт с юга.
Также обозреватель спрогнозировал скорое начало боевых действий в Днепропетровской области. Это станет «ужасным сценарием» для властей Украины.
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Анастасия Чинкова