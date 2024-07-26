Спикер Рады Стефанчук: демобилизации на Украине не будет

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Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что во время конфликта в стране не будет проводиться демобилизация. Об этом сообщает издание «Страна».
«По словам Стефанчука, это может поставить под угрозу государственность. Он привёл в пример Украинскую Народную Республику 1919 года, где проводилась демобилизация, и подчеркнул, что в текущей ситуации необходимо избежать подобных ошибок», — цитирует Общественная служба новостей.
Закон об усилении мобилизации вступил в силу 18 мая. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что власти Польши планируют закупить 150 военных бронеавтомобилей и дополнительные беспилотные летательные аппараты для размещения на границах с Россией и Белоруссией.
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