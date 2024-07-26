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Почти вся группировка боевиков ВСУ оставила позиции в Новоселовке Первой в ДНР. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на региональные силовые структуры.
«Они действительно практически в полном составе вышли [из Новоселовки Первой]. Сейчас идет зачистка территорий», — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, на Украине могут снизить возрастной ценз для призывников. В республиканском Минобороны отмечали, что все зависит от многих факторов. На данный момент, по словам представителей оборонного ведомства Украины, снижать призывной возраст нет необходимости.
Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что будут продолжать вручать повестки, поскольку нарушители воинского учета, включая уклонистов, все еще есть.
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Никита Кротов