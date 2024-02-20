Спикер ВСУ назвал единственный способ противостоять российским управляемым бомбам

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Украина не может бороться с управляемыми авиабомбами России, из-за которых украинские войска теряют много бойцов в последнее время. По мнению генералов ВСУ, единственным выходом из этой ситуации является сокращение российских самолетов в небе, в частности, фронтовых бомбардировщиков Су-34. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет «Военное обозрение».
«Единственное правильное решение для противостояния КАБам — это уничтожать летательные аппараты противника. Воздушные силы имеют инструменты, которые помогают доставать врага на больших расстояниях. Однако их надо значительно больше», — заявил Игнат.Спикер отмечает, что ВСУ в этом вопросе могут помочь западные партнеры. Киеву также необходимы истребили США, способные снизить количество российских носителей управляемых авиабомб.
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Алина Юрчак