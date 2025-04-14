Американская внучка Пугачевой: как сейчас выглядит 12-летняя дочь Кристины Орбакайте от миллионера Земцова

Клавдия с мамой Кристиной Орбакайте (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Клавдии Земцовой, единственной дочери Кристины Орбакайте, всего двенадцать лет, но она уже пробует себя в творчестве. Какой растёт внучка Аллы Пугачёвой, расскажет «Радио 1».
ДетствоС самого рождения к Клаве было приковано внимание — всё-таки она представительница звёздной династии. По словам Орбакайте, с раннего детства у дочери проявлялись способности к пению и танцам, которые семья старается развивать. Этой весной Клавдия отпраздновала 12-летие. Она родилась в Майами, где на тот момент жил её отец — Михаил Земцов, гражданин Америки, который строил там карьеру.
История знакомства Кристины и Михаила случилась более двадцати лет назад. Тогда певица по ошибке пришла не в тот клуб на день рождения Игоря Николаева — и случайно встретила будущего супруга. Земцов практически всю жизнь живёт в Америке, куда переехал ребёнком. О российской эстраде и Кристине он почти ничего не знал. По профессии он стоматолог и владелец сети успешных клиник — к шоу-бизнесу он отношения не имеет.
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Их отношения развивались быстро: вскоре после начала романа пара сыграла свадьбу. Кристина была старше Михаила на шесть лет и уже воспитывала двоих сыновей, но это не стало помехой. Клава стала для Земцова первым ребёнком, и он с трепетом ждал её появления — присутствовал на родах и первым взял дочь на руки.
Из-за разного взгляда родителей на место жительства Клава долгое время жила между двумя странами. С рождения у неё американское гражданство. Часто бывая в России, она проводила время в доме бабушки Аллы Борисовны, где играла с младшими детьми Пугачёвой — Гарри и Лизой (тетя и дядя Клавы), которые, несмотря на родство, младше её на год.
Клавдия с Кристиной Орбакайте и Михаилом Земцовым (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
ТворчествоС раннего возраста Клавдия проявляла артистизм, чувствовала ритм, была гибкой и пластичной — неудивительно, что она рано начала заниматься балетом. Она уже получает награды и делится танцевальными видео в соцсетях, которые ведёт с шести лет. Клава учится в хорошей частной школе, совмещая учёбу с балетом, вокалом и рисованием. Некоторое время она ходила в школу в России, но год назад семья окончательно обосновалась в США, и девочка пошла в новую школу после окончания начальной ступени.
Свои первые шаги на сцене она сделала ещё в два года — снялась в клипе Орбакайте. Позже появлялась в эфире «Пусть говорят» с видеообращением к бабушке, где заметно волновалась — часто моргала и смущалась.
Кристина говорит, что у дочери непростой характер: она стеснительная, осторожная и тяжело идёт на контакт с новыми людьми. Несмотря на это, Клава уже появлялась в роликах блогеров, поёт в школьном хоре и два года назад записала первую песню. Также она попробовала себя в модельном деле — снялась в рекламе маминого парфюма.
ВзрослениеПока сложно сказать, на кого она больше похожа, но известно, что у неё очень тёплые отношения с отцом, и она — настоящая папина дочка. Возможно, со временем Клава продолжит семейную традицию и тоже выйдет на сцену. Уже сейчас она часто сопровождает маму в гастрольных поездках и погружается в атмосферу закулисья.
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