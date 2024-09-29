ВС РФ ударили по зданию СБУ, где находились офицеры НАТО

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Российские войска ударили по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в подконтрольном Киеву Запорожье. Там находились офицеры НАТО, сообщили РИА Новости в подполье.
Отмечается, что в результате удара ликвидированы 15 иностранных военный.
Напомним, что ВС РФ наносят удары по местам расположения личного состава, техники украинских войск и наёмников, а также по объектам инфраструктуры страны в ответ на удары ВСУ по гражданским объектам на территории России.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью ВСУ атаковали беспилотниками семь регионов России. В результате этого в Ростовской области загорелся лесной массив, а в Воронежской области получили повреждения восемь автомобилей мирных жителей.
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Напомним, что ВС РФ наносят удары по местам расположения личного состава, техники украинских войск и наёмников, а также по объектам инфраструктуры страны в ответ на удары ВСУ по гражданским объектам на территории России.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью ВСУ атаковали беспилотниками семь регионов России. В результате этого в Ростовской области загорелся лесной массив, а в Воронежской области получили повреждения восемь автомобилей мирных жителей.
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Анастасия Чинкова