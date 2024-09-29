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ВС РФ освободили Макеевку в ЛНР

29 сентября 2024, 12:10
Фото: iStock/macky_ch

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили населённый пункт Макеевка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что взять населённый пункт под контроль удалось в результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск «Запад».

Также военные поразили живую силу и военную технику четырёх бригад ВСУ в районах Купянска в Харьковской области, Макеевки в ЛНР, населённых пунктов Григоровка и Торское в ДНР.



Кроме того, бойцы российского подразделения отразили контратаку штурмового подразделения украинских войск.

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#вс рф
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#лнр
#сво
Многоквартирный дом в Курске пострадал от внешнего воздействия
Мэр Курска Куцак: многоквартирный дом пострадал от внешнего воздействия
29 сентября 2024, 12:35

Фото: iStock/Standart

Многоквартирный дом в Курске получил повреждения в результате внешнего воздействия. Об этом в своём Telegram-канале написал мэр города Игорь Куцак.
Отмечается, что дом по адресу Красная площадь, 2/4 пострадал в результате внешнего воздействия. Никто из жильцов не пострадал.

В настоящее время дом обследуют специалисты, которые дадут оценку характера повреждений. После этого управляющая компания приведёт в санитарное состояние территорию двора.

Также специальная комиссия определит ущерб, чтобы оказать помощью жильцам дома. А региональный Фонд капитального ремонта заменит повреждённые окна в квартирах и местах общего пользования. По итогу проделанных работ будут составлены соответствующие документы.

Собственникам повреждённого жилья выплатят компенсации для проведения ремонта в квартирах.

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Стало известно, когда будут готовы корректировки ядерной доктрины РФ
Песков: корректировки ядерной доктрины России готовы и будут оформляться
29 сентября 2024, 12:16

Фото: сайт Кремля

Корректировки ядерной доктрины России уже готовы, сейчас они будут оформляться. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. По его словам, изменения обусловлены участием стран Запада в украинском конфликте и продвижение инфраструктуры НАТО в сторону российской границы.
«Корректировки подготовлены, сейчас это будет оформляться», — сказал он.
Пресс-секретарь главы государства также отметил, что «развитие ситуации требовало документального оформления, канонизации новых условий», а за применение ответных мер из обновленной ядерной доктрины будут отвечать российские военные.

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#военные
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#рф
#ядерное оружие
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ВС РФ ударили по зданию СБУ, где находились офицеры НАТО
Подполье: ВС РФ ударили по зданию СБУ с офицерами НАТО в Запорожье
29 сентября 2024, 12:08

Фото: iStock/bpawesome

Российские войска ударили по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в подконтрольном Киеву Запорожье. Там находились офицеры НАТО, сообщили РИА Новости в подполье.
Отмечается, что в результате удара ликвидированы 15 иностранных военный.

Напомним, что ВС РФ наносят удары по местам расположения личного состава, техники украинских войск и наёмников, а также по объектам инфраструктуры страны в ответ на удары ВСУ по гражданским объектам на территории России.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью ВСУ атаковали беспилотниками семь регионов России. В результате этого в Ростовской области загорелся лесной массив, а в Воронежской области получили повреждения восемь автомобилей мирных жителей.

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#всу
#вс рф
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Цыганский «боевой табор» выдавал себя за спецназ «Ахмата» и поплатился: Реакция Алаудинова
Алаудинов: Представлявшиеся бойцами «Ахмата» цыгане награбили на автомобиль
29 сентября 2024, 12:07

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Мошенники представлялись бойцами спецназа «Ахмат» и обманом смогли заработать на дорогой автомобиль. Об этом написал командир подразделения, генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.
О подробностях произошедшего и иных случаях мошенничества — в материале «Радио 1».

«Ахмат» — не рекламная марка: реакция Алаудинова на денежную аферу

Уточняется, что злоумышленники воспользовавшись именем подразделения, продавали различное техническое оборудование. Введя многих граждан в заблуждение, преступникам удалось заработать немалую сумму денег.

Алаудинов, комментируя данный инцидент отметил, что спецназ «Ахмат» не является рекламной маркой. Командир отметил, что эти аферисты не имеют никакого отношения к подразделению.
«Спецназ «Ахмат» никогда не занимался и не будет заниматься коммерцией — ни напрямую, ни опосредованно», — отметил Алаудинов.
Командир добавил, что «Ахмат» является одним из самых обеспеченных воинских подразделений Минобороны РФ.

Алаудинов рассказал об «очень тяжелом» состоянии ВСУ
Алаудинов рассказал об «очень тяжелом» состоянии ВСУ

Мошенниками оказались семеро цыган

Уточняется, что преступников, которые выдавали себя за бойцов спецназа «Ахмат», задержали в Старом Осколе. Ими оказались цыгане. Их удалось выследить волонтерам, которые вызвали спецназ подразделения из Белгорода.

Выяснилось, что задержать удалось семь человек на семи автомобилях. Злоумышленников и имущество передали сотрудникам Росгвардии. Отмечается, что один из них пытался выгородить себя, заявив, что носит камуфляж и символику специальной военной операции в качестве рабочей одежды.

Мошенники свою вину признали. Согласно показаниям одного из них, они продавали генераторы и строительный инвентарь, представляясь бойцами «Ахмата».
Фото: istock / Andrii Zorii

Алаудинов высмеял сообщения о своем попадании в плен

Касаемо введения в заблуждение, недавно в сети появилась информация о том, что Апти Алаудинов якобы попал в плен. Вскоре замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ опубликовал в своем Telegram-канале ролик, в котором отметил, что едет в Белгородскую область, где на границе стоят бойцы «Ахмата».
«Тут, оказывается, в интернете меня сегодня взяли в плен, я не в курсе этого просто», — высмеял сообщения мошенников Алаудинов.

Мошенники выманивают миллионы рублей под видом ветеранов СВО

Случай с подразделением «Ахмат» далеко не единичный. В Петербурге 29-летний мужчина выдавал себя за ветерана СВО и обманом выманил у женщины четыре миллиона рублей. Спустя некоторое время аферист добровольно пришел в правоохранительные органы и признался в содеянном.

По его словам, он выманивал деньги у пострадавшей якобы на суд против российского оборонного ведомства. Через месяц он вновь обратился к знакомой за средствами якобы для оформления справки об инвалидности, лечения и продолжения судебных тяжб.

Ранее стало известно, что злоумышленники создали фейковый сайт Следственного комитета для обмана участников СВО. Таким способом аферисты выманивали деньги у бойцов спецоперации. Потенциальные жертвы вводили свои данные на фиктивных бланках ведомства. После чего мошенники звонили клиентам, представляясь сотрудниками СК РФ, и убеждали их перевести деньги, якобы необходимые для оформления документов для получения выплат.

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Комбрига окруженной в Угледаре бригады ВСУ сняли с должности
«Страна»: командира обороняющей Угледар бригады ВСУ Винника сняли с должности
29 сентября 2024, 11:57

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Командира 72-й бригады ВСУ, которая обороняет окруженный российскими войсками Угледар, полковника Ивана Винника сняли с должности. Об этом сообщает украинское издание «Страна». К такому выводу пришли, проанализировав социальные сети бригады.
«Командир 72-й бригады ВСУ, <…> судя по всему, снят с должности», — указано в материале.
Отмечается, что на одной из записей в соцсетях комбриг Винник благодарит солдат и офицеров бригады и подводит итоги своей службы среди них, что похоже на прощание.

Напомним, положение украинских войск в Угледаре стремительно ухудшается, российские бойцы берут город в окружение. Армия России зашла в город с юго-восточной стороны и бои идут уже в многоэтажной застройке. В настоящее время единственный шанс для украинских боевиков из 72-й бригады ВСУ не попасть в «котел» — отступить по единственной дороге на Богоявленку.

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#угледар
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«Беги, пока не растерзали»: курянин рассказал о спасении своего соседа от наёмников ВСУ
Наёмники из Грузии и Польши похитили и держали в подвале жителя Курской области
29 сентября 2024, 11:38

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Наёмники из Грузии и Польши в составе ВСУ похитили отказавшегося от эвакуации мирного жителя села Черкасское Поречное Суджанского района Курской области и удерживали его в подвале. Об этом эвакуированный сосед пострадавшего рассказал военным следователям на допросе, пишет РИА Новости.
Свидетель рассказал, что при атаке Курской области в числе бойцов ВСУ были иностранные наёмники из Грузии и Польши.

По словам мужчины, его односельчанин остался на хозяйстве, но его захватили в плен наёмники, которые держали пенсионера в подвале. После этого пришёл украинский военный, который сказал мужчине бежать как можно скорее, «пока не растерзали». Так пенсионеру удалось через поля добежать до российских солдат.

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#всу
#спасение
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СБУ задержала руководителя украинского «Энергоатома» при взятке в 2400 долларов
29 сентября 2024, 11:09

Фото: istockphoto/Wlad74

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании одного из руководителей украинского «Энергоатома» по делу о вымогательстве взяток от поставщиков. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале. Отмечается, что чиновника поймали в момент получения взятки в 2400 долларов.
«СБУ при содействии руководства АО "Энергоатом" задержала на взятке одного из должностных лиц этого предприятия <...> По материалам дела, чиновник компании требовал «откаты» от поставщиков товаров и услуг для государственного предприятия», — указано в публикации.
В сообщении говорится, что задержанный — директор по контрольно-ревизионной работе предприятия, который требовал выплачивать ему 15% от стоимости контракта, а со своей стороны предлагал ускоренные выплаты по договору.

Ранее СБУ сообщала, что задержала банду, которая якобы пыталась захватить власть в Одессе. Ведомство заявляло, что группировка успела завербовать в свои ряды более 20 человек, а при себе имела свыше 70 единиц огнестрельного оружия, а также боеприпасов, оптики и прочего снаряжения.

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В Ростовской области после падения украинского дрона загорелся лес
29 сентября 2024, 10:58

Фото: iStock/Gilitukha

В Ростовской области в результате падения обломков украинского беспилотника загорелся лес. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Василий Голубев.
Отмечается, что лесной массив горит в Милютинском районе области. В настоящее время площадь пожара составляет 20 гектаров.

По словам Голубева, угрозы распространения огня на близлежащие населённые пункты нет. К тушению возгорания привлечены все необходимые силы и средства.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье над Ростовской областью средствами ПВО и РЭБ были сбиты 18 украинских беспилотников. Всего за минувшую ночь были уничтожены 125 дронов ВСУ над семью регионами России.

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#всу
#бпла
#мэр
#атака
#пво
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Мэр Воронежа рассказал о последствиях падения обломков БПЛА ВСУ
Мэр Петрин: восемь автомобилей повреждены после падения обломков БПЛА в Воронеже
29 сентября 2024, 10:36

Фото: iStock/Oleksiy Sobol

В Воронеже в результате падения обломков беспилотника повреждены восемь автомобилей. Об этом в своём Telegram-канале написал мэр города Сергей Петрин.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в ночь на воскресенье над территорией региона дежурными средствами ПВО и РЭБ были сбиты и подавлены около двух десятков украинских дронов.

Петрин подчеркнул, что в настоящее время оперативные службы и сотрудники управы Коминтерновского района города завершают работу на территории жилого комплекса, куда упали обломки. По их данным, пострадали восемь автомобилей. Управа окажет содействие в получении компенсации за повреждённые машины.

Также глава города указал на продолжение работы по оценке ущерба.

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