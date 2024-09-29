ВС РФ освободили Макеевку в ЛНР

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Российские войска освободили населённый пункт Макеевка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что взять населённый пункт под контроль удалось в результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск «Запад».
Также военные поразили живую силу и военную технику четырёх бригад ВСУ в районах Купянска в Харьковской области, Макеевки в ЛНР, населённых пунктов Григоровка и Торское в ДНР.
Кроме того, бойцы российского подразделения отразили контратаку штурмового подразделения украинских войск.
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Также военные поразили живую силу и военную технику четырёх бригад ВСУ в районах Купянска в Харьковской области, Макеевки в ЛНР, населённых пунктов Григоровка и Торское в ДНР.
Кроме того, бойцы российского подразделения отразили контратаку штурмового подразделения украинских войск.
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Анастасия Чинкова