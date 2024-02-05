Reuters: украинские военнослужащие не верят в возможность демобилизации

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Солдаты Вооруженных сил Украины не верят в позитивный исход от демобилизации. Об этом пишет Reuters.
Издания приводит слова командира дивизиона БПЛА 92-й бригады ВСУ Юрий Федоренко, который считает, что воевать будет некому, если командование отпустит опытных бойцов.
Напомним, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.
Ранее депутат Рады Роман Костенко заявил, что отставка Валерия Залужного расколет украинское общество. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Давайте не будем обманывать друг друга, это не произойдет», — заявил Федоренко, говоря о демобилизации.
Ранее депутат Рады Роман Костенко заявил, что отставка Валерия Залужного расколет украинское общество. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак