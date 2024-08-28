«Спутниковая группировка НАТО» : Военэксперт рассказал, как дрон ВСУ атаковал Котельнич

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Дрон впервые c начала СВО долетел до Кировской области — атаковал нефтяной резервуар в городе Котельнич. А расстояние между Кировской областью и границей — более тысячи километров.
Автор телеграм-канала «ЖИВОВ Z. БИТВА ЗА ДОНБАСС», военный блогер Алексей Живов в беседе с «Радио 1» заявил, что ВСУ выбирают для БПЛА далекие расстояния для того, чтобы продемонстрировать свою возможность доставать до любых важных стратегических объектов России на любых расстояниях.
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«Каким образом выбирается? Не секрет, что в интересах нашего противника действует самая развитая спутниковая группировка НАТО, обладающая более, чем 1000 военных спутников. Все наши объекты им давно прекрасны известны. Спутники четко все фотографируют, эта информация передается украинским войскам, которые используют свои перспективные дроны для ударов. Они хотят показать, что нет такой глубины, на которую их объекты не могут долететь», — отметил военный блогер.
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Анастасия Бондарева