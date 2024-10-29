Маск заявил о безумной пропаганде против Трампа за рубежом

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Американский предприниматель Илон Маск рассказал в социальных сетях, что в мире действует сильная пропаганда против кандидата в президенты США Дональда Трампа.
«Какой бы плохой ни была пропаганда против Трампа в США, за рубежом она ещё более безумна! Люди в большинстве стран по-прежнему верят в правдивость новостей», — высказался Илон Маск.
Так основатель компании «SpaceX» отреагировал на публикацию журналиста Питера Иммануэльсена о том, что СМИ Норвегии активно критикуют Дональда Трампа.
«Машина для промывки мозгов работает в полную силу», — подчеркнул предприниматель, оценивая сложившуюся ситуацию.
Ранее Илон Маск заявил, что Дональда Трампа ждёт «сокрушительная победа» на выборах в президенты США. Предприниматель сравнил результаты досрочного голосования в Пенсильвании на нынешних выборах и выборах в 2020 году.
«Республиканцы набирают на 435 тысяч больше голосов, чем демократы по сравнению с той же датой в 2020 году», — отметил он.
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