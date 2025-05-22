Российские войска начали бои за последний участок границы Запорожской области и ДНР

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Российские войска начали бои за освобождение последнего участка границы Запорожской области и ДНР, который пока находится под контролем Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, сейчас идут бои за сёла Новополь и Зелёное Поле, которые как раз расположены на границе Запорожской области и ДНР.
Владимир Рогов отметил, что бойцы ВС РФ также продвигаются на степногорском и ореховском направлениях запорожской линии фронта.
Ранее Минобороны сообщило, что за минувшую ночь силы ПВО сбили 105 украинских дронов над регионами России.
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Владимир Рогов отметил, что бойцы ВС РФ также продвигаются на степногорском и ореховском направлениях запорожской линии фронта.
Ранее Минобороны сообщило, что за минувшую ночь силы ПВО сбили 105 украинских дронов над регионами России.
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Анастасия Чубина