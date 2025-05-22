Российские войска начали бои за последний участок границы Запорожской области и ДНР

Антон Птушкин стал известен в России как ведущий программы «Орёл и решка» и блогер. Он много путешествовал по миру и даже завёл роман с Ивлеевой. Однако в феврале 2022 года он выпустил ролик с провокационным названием «Где я был эти 8 лет», в котором резко раскритиковал россиян. После этого Антон исчез из поля зрения. Где он сейчас и как зарабатывает на жизнь, расскажет «Радио 1».