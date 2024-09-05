В Германии ожидают скорого падения обороны ВСУ в Покровске

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Взятие Красноармейска (украинское название — Покровск) ВС РФ кардинально изменит ситуацию на всей линии боевого столкновения. Так считает немецкий генерал Роланд Катер, его слова передает телеканал Welt.
«Они (ВС РФ – ред.) получат центральный, важный с точки зрения логистики город. Там проходят железнодорожные линии, автомагистрали. И тогда для Украины — это принципиально новая ситуация», — заявил Катер.
Он также отметил, что украинское руководство значительно ослабило оборону ВСУ на покровском направлении, отправив часть военных в Курскую область, добавив, что российская сторона подобной ошибки не совершила.
Ранее отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис заявил, что войска ВС РФ движутся в направлении Красноармейска со скоростью, которая шокирует многих на Западе. По его словам, наступление в ближайшие дни может ускориться еще больше.
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Элина Позднякова