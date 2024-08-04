ВС РФ уничтожили два украинских танка Leopard, сообщили в Минобороны РФ

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Российские войска в зоне ответственности группировки «Запад» поразили два украинских танка Leopard и станцию зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом пресс-служба Минобороны РФ сообщила в своём Telegram-канале.
В результате действий ВС РФ украинские войска потеряли до 490 военных, три танка, включая немецкие Leopard, боевую машину пехоты, два американских бронетранспортёра М113 и восемь легковых автомобилей.
Также в оборонном ведомстве рассказали, что последние удачные бои группировки войск «Запад» позволили российским войскам занять более выгодные позиции.
Ранее сообщалось, что ВСУ впервые показали запуск ракет Storm Shadow с бомбардировщика Су-24. Читайте об этом в материале «Радио 1».
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Также в оборонном ведомстве рассказали, что последние удачные бои группировки войск «Запад» позволили российским войскам занять более выгодные позиции.
Ранее сообщалось, что ВСУ впервые показали запуск ракет Storm Shadow с бомбардировщика Су-24. Читайте об этом в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова