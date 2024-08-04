В Волчанске ликвидировали капитана Федоренко, бросавшего на убой ВСУ в Крынках

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Российские войска ликвидировали командира роты 501-го батальона 36-й бригады ВСУ капитана Игоря Федоренко в районе населённого пункта Волчанск. Об этом пишет Telegram-канал «Северный ветер».
Отмечается, что Федоренко был участником провального украинского контрнаступления в Запорожской области в прошлом году. Позднее ему удалось покинуть Авдеевку в ходе штурма города российской армией.
Командир известен тем, что отправлял на убой силовиков ВСУ в Крынках.
Подробностей о гибели украинского военного не приводится.
Ранее сообщалось, что ВСУ впервые показали кадры запуска ракет Storm Shadow с бомбардировщика Су-24. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Командир известен тем, что отправлял на убой силовиков ВСУ в Крынках.
Подробностей о гибели украинского военного не приводится.
Ранее сообщалось, что ВСУ впервые показали кадры запуска ракет Storm Shadow с бомбардировщика Су-24. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова