В Ельце Липецкой области прогремели взрывы из-за работы ПВО по вражеским дронам
в городе Елец Липецкой области в районе 4:35 по московскому времени прогремели взрывы. Предварительно, средства ПВО работают по вражеским беспилотникам.
Как отмечает telegram-канал Shot, жители города услышали два взрыва. Из-за них в зданиях затряслись окна. При этом прогремело в разных частях населенного пункта. На фоне этого в Липецкой области объявлена опасность атаки БПЛА. О пострадавших и разрушениях информации пока нет.
Ранее сообщалось об объявлении беспилотной опасности в Республике Татарстан. К тому же известно о соответсвующем предупреждении в Пензенской области.
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