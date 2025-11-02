Средства ПВО сбили 164 украинских БПЛА над Россией за ночь
Средства ПВО за ночь сбили 164 украинских дрона над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Согласно информации военного ведомства, над Краснодарским краем уничтожили 32 беспилотника, над Республикой Крым – 26, над Брянской областью – 20. По девять БПЛА ликвидировали над Волгоградской, Ростовской и Орловской областями, шесть – над Липецкой областью, пять – над Воронежской. Над Белгородской, Курской и Тульской областями нейтрализовали по два беспилотника. Над акваторией Черного моря сбили 39 дронов, а над Азовским морем – три.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
