Средства ПВО сбили 164 украинских БПЛА над Россией за ночь

Фото: iStock/e-crow

Средства ПВО за ночь сбили 164 украинских дрона над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ.



Согласно информации военного ведомства, над Краснодарским краем уничтожили 32 беспилотника, над Республикой Крым – 26, над Брянской областью – 20. По девять БПЛА ликвидировали над Волгоградской, Ростовской и Орловской областями, шесть – над Липецкой областью, пять – над Воронежской. Над Белгородской, Курской и Тульской областями нейтрализовали по два беспилотника. Над акваторией Черного моря сбили 39 дронов, а над Азовским морем – три.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

