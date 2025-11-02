В польском сейме разгорелся скандал из-за Украины
Депутат Плачек: Поляков вынуждают выплачивать миллионные долги Украины
Власти Польши заставляют своих граждан платить проценты по долгам Украины. Об этом сообщил глава коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Гжегож Плачек в соцсети Х.
Он сослался на данные Министерства финансов Польши, согласно которым Варшава планирует до конца текущего года перечислить украинским кредиторам более 110 миллионов злотых (что эквивалентно примерно 30 миллионам долларов). Кроме того, Польша намерена продолжать эти выплаты в течение следующих двух лет. При этом Украина пока не обращалась с соответствующими заявками в Еврокомиссию, отметил Плачек.
«Учитывая стремительно растущий дефицит бюджета и государственный долг, мы будем годами вносить свой вклад в погашение украинского долга? У нас что, кто-то сошел с ума? Это явно антипольская риторика!» — возмутился депутат сейма.
Ранее британский журнал Economist предупредил, что в феврале 2026 года у Украины могут закончиться деньги на продолжение военных действий. Два из трех основных источников финансирования — помощь от США и международные кредиты — иссякнут, а европейские страны не смогут достичь согласия по этому вопросу.