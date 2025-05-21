Средства ПВО сбили 27 дронов, летевших на Москву

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Еще три украинских беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, были уничтожены силами противовоздушной обороны. Всего за 21 мая силы ПВО Минобороны сбили почти 30 вражеских БПЛА. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
На местах падения обломков дронов оперативно работают сотрудники экстренных служб. Их задача — обеспечить безопасность территории и минимизировать возможные последствия инцидента.
На момент 11:07 (мск) 21 мая мэр Москвы сообщил об успешном уничтожении 27 дронов, которые летели в сторону столицы.
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На момент 11:07 (мск) 21 мая мэр Москвы сообщил об успешном уничтожении 27 дронов, которые летели в сторону столицы.
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Мария Моисеева