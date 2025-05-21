Участие во втором потоке программы «Время героев» примут более 80 ветеранов СВО

Фото: iStock/macky_ch
Во второй поток образовательной программы «Время героев» вошли 85 человек. Об этом сообщили в пресс-службе проекта, передает РИА Новости.
«21 мая состоялось заседание общественного совета президентской образовательной программы «Время героев» для участников и ветеранов специальной военной операции», — говорится на сайте программы.
В Раменском завершился чемпионат профмастерства «Мастер-КРЭТ 2025»
Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко уточнил, что на участие в программе претендовали более 21,6 тысячи бойцов, а в предыдущем наборе заявки подали 44 тысячи человек.
Ключевыми критериями отбора стали боевые заслуги и управленческий опыт претендентов (гражданский и боевой).
Участник «Времени героев» Шляпников стал вице-губернатором Калужской области
«Результаты получились очень плотные. Все участники отбора достойны стать слушателями программы», — подчеркнул он.Сенатор Совета Федерации, Герой России и член Общественного совета программы «Время героев» Александр Карелин указал, что выбор участников был нелегким. Каждый из них обладал серьезным боевым опытом и заслугами перед РФ. Все кандидаты доказали преданность стране.
Участник программы «Время героев» стал замминистра Мининвеста Подмосковья
«Среди выбранных участников второго потока 31 Герой России, 72 кавалера ордена Мужества», — добавил Кириенко.Ранее сообщалось, что 1 марта 2024 года по инициативе президента РФ Владимира Путина была разработана и запущена программа «Время героев».
Она нацелена на подготовку руководителей из числа участников специальной военной операции (СВО) для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, крупных государственных компаниях, а также в социально значимых проектах.
Читайте также:
В Раменском завершился чемпионат профмастерства «Мастер-КРЭТ 2025»
Дима Билан поддержал SHAMAN'а, который представит Россию на «Интервидении»
Дружину «РОКОН» Раменского округа признали одной из лучших в Подмосковье
Мария Моисеева