Росавиация: в Домодедово введены ограничения для обеспечения безопасности полетов

18 июля 2025, 23:40

Фото: iStock/Chalabala

В московском аэропорту Домодедово введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает Росавиация.





На фоне этого мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале рассказал о сбитии вражеского беспилотника на подлете к городу. К тому же известно об уничтожении дрона ВСУ в пригороде Дмитрова. В результате падения обломков начался пожар.





«Аэропорт Домодедово. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — передает представитель ведомства Артем Кореняко в своем telegram-канале.