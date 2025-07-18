Росавиация: в Домодедово введены ограничения для обеспечения безопасности полетов
В московском аэропорту Домодедово введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает Росавиация.
На фоне этого мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале рассказал о сбитии вражеского беспилотника на подлете к городу. К тому же известно об уничтожении дрона ВСУ в пригороде Дмитрова. В результате падения обломков начался пожар.
«Аэропорт Домодедово. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — передает представитель ведомства Артем Кореняко в своем telegram-канале.
Ограничения были сняты в 23:32 по московскому времени.
Ранее стало известно о звуках взрывов в районе Домодедово.