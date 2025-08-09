В МЧС предупредили о риске атаки БПЛА в Татарстане
В Татарстане: в Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге объявлена угроза атак беспилотников, сообщили в МЧС России.
Опасность действует с 10:06 мск; ведомство призвало местных жителей соблюдать меры безопасности, спускаться в укрытия и быть бдительными.
Утром 9 августа силы ПВО сообщили о сбитом 21 украинском беспилотнике. За минувшую ночь по стране было уничтожено или перехвачено 97 дронов: 28 — над Курской областью, по 13 — над Брянской и Калужской, 10 — над Тульской.
Ранее Минобороны РФ заявляло, что за прошедшую неделю системы ПВО уничтожили 1 508 украинских дронов, а также ликвидировали восемь крылатых ракет Storm Shadow, девять управляемых авиационных бомб и девять реактивных снарядов от систем залпового огня HIMARS.
