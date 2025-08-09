В МЧС предупредили о риске атаки БПЛА в Татарстане

09 августа 2025, 11:10

МЧС: в Татарстане объявили угрозу атаки БПЛА: Альметьевск, Нижнекамск и Елабуга

Фото: istockphoto/NiseriN

В Татарстане: в Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге объявлена угроза атак беспилотников, сообщили в МЧС России.