Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Крымом

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Средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских БПЛА над республикой Крым.
Как сообщает Минобороны РФ, дроны были сбиты около 7:10 по московскому времени.
Всего за ночь над территорией России были сбиты 43 украинских беспилотника, больше половины дронов (34) — над Волгоградской областью, ещё четыре БПЛА были уничтожены над Ростовской и Курской областями и один — над Белгородской.
Атаки дронов на российские регионы начались в 2022 году после объявления специальной военной операции на Украине. Киев официально не заявлял о своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России будет увеличиваться.
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Всего за ночь над территорией России были сбиты 43 украинских беспилотника, больше половины дронов (34) — над Волгоградской областью, ещё четыре БПЛА были уничтожены над Ростовской и Курской областями и один — над Белгородской.
Атаки дронов на российские регионы начались в 2022 году после объявления специальной военной операции на Украине. Киев официально не заявлял о своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России будет увеличиваться.
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Анастасия Чубина