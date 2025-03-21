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Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Крымом

Минобороны: средства ПВО сбили три дрона ВСУ над Крымом
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

Средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских БПЛА над республикой Крым.
Как сообщает Минобороны РФ, дроны были сбиты около 7:10 по московскому времени.

Всего за ночь над территорией России были сбиты 43 украинских беспилотника, больше половины дронов (34) — над Волгоградской областью, ещё четыре БПЛА были уничтожены над Ростовской и Курской областями и один — над Белгородской.

Атаки дронов на российские регионы начались в 2022 году после объявления специальной военной операции на Украине. Киев официально не заявлял о своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России будет увеличиваться.

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В Курской области ВСУ угрожали убить пенсионерку из-за просьбы не материться
21 марта 2025, 09:17

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Украинские военные угрожали убить 73-летнюю жительницу села Казачья Локня в Курской области, так как она попросила их не сквернословить.
Как пишет ТАСС, солдат, накинувшийся с угрозами на пенсионерку, ответил, что ранее убил собственного отца и отсидел семь лет в тюрьме, поэтому убить человека для него не составит труда.

Женщина также рассказала, что бойцы ВСУ угнали старую машину её семьи и два дня разъезжали на ней по селу. В результате они разбили транспортное средство. По словам пострадавшей, украинские военные вели себя на дороге безрассудно и агрессивно.

Ранее жители села Казачья Локня сообщили, что украинские солдаты передвигались на танках с символикой нацисткой Германии.

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21 марта 2025, 08:54

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Некоторые боевики ВСУ уже ждут перемирия с Россией, пишет испанское издание El Pais.
«Мы должны попытаться нормализовать отношения с Россией, потому что на Украине много людей, у которых есть семьи в другой стране, и это безумие, что все люди умирают», — заявил один из боевиков ВСУ.

Так, автор статьи отмечает, что за время конфликта взгляды украинцев постепенно изменились. В самом начале большинство жителей Украины хотели продолжать боевые действия. Сейчас, три года спустя, становится все меньше тех, кто поддерживает продолжение противостояния.

Другой военнослужащий ВСУ отметил в разговоре с изданием, что Украина уже проиграла эту войну из-за принесенных смертей, добавив, что тело его брата сейчас лежит где-то в Курской области.

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Боец ВС РФ отбил головой дрон ВСУ и спас сослуживцев
21 марта 2025, 08:24

Фото: iStock/Oselote

Боец отряда «Т» Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск «Север», с позывным «Апостол» спас во время ротации сослуживцев, отбил головой украинский дрон, пишет РИА Новости.
По словам бойца, во время ротации он сел с тремя сослуживцами на квадроциклы. Когда все выехали на открытую местность, их атаковали два украинских дрона, однако оба не долетели. После «Апостол» увидел и третий БПЛА, но сначала решил, что он российский.

«Где-то метра два осталось (до дрона — ред.), я делаю резкий маневр вправо и потом влево. И получилось, он прямо шел по диагонали, и когда я влево вот так завернул, он мне по голове ударил и взорвался в трех метрах», — рассказал «Апостол».

Он уточнил, что все бойцы прямо на ходу удостоверились, что не ранены, и быстро уехали.

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#бпла
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#вс рф
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В Минобороны назвали количество сбитых за ночь украинских беспилотников
Минобороны: В ночь на 21 марта над регионами России сбиты 43 украинских БПЛА
21 марта 2025, 08:14

Фото: istockphoto/Chesky_W

Киевский режим на фоне готовящегося соглашения о прекращении огня продолжает ежедневные попытки террористических атак на территорию России. В ночь на 21 марта дежурными средствами противовоздушной обороны над российскими регионами были ликвидированы 43 украинских беспилотника.
Такие цифры сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Наиболее массированной атаке на этот раз подверглась Волгоградская область, уточнили в оборонном ведомстве. Бойцы ПВО в этом регионе сбили ракетами либо подавили при помощи средств радиоэлектронной борьбы 34 дрона ВСУ. Ещё по четыре БПЛА были уничтожены над территориями Ростовской и Курской областей, ещё один — над Белгородской областью.

ВСУ продолжают ежедневные попытки нанесения ударов по городам и объектам на территории приграничных и центральных регионов России. Большинство беспилотников своевременно перехватываются и уничтожаются дежурными средствами ПВО Вооружённых сил РФ.

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БПЛА ВСУ атаковали Волгоградскую область
Бочаров: В Волгоградской области отбили атаку украинских дронов
21 марта 2025, 08:02

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Дроны ВСУ атаковали Калачевский район Волгоградской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Его слова приводит администрация региона в Telegram-канале.
«Сегодня ночью, 21 марта, киевским режимом была осуществлена попытка массированной атаки беспилотными летательными аппаратами на Калачевский район Волгоградской области. Дежурные средства ПВО Министерства обороны РФ перехватили и нейтрализовали БПЛА», — рассказал Бочаров.

По его словам, в результате вражеской атаки никто не пострадал. При этом незначительные повреждения получила хозяйственная постройка одного частного дома.

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью над российскими регионами сбили 43 украинских беспилотника, 34 из них — в Волгоградской области.

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