Киевский режим на фоне готовящегося соглашения о прекращении огня продолжает ежедневные попытки террористических атак на территорию России. В ночь на 21 марта дежурными средствами противовоздушной обороны над российскими регионами были ликвидированы 43 украинских беспилотника.