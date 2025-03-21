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Украинские военные угрожали убить 73-летнюю жительницу села Казачья Локня в Курской области, так как она попросила их не сквернословить.
Как пишет ТАСС, солдат, накинувшийся с угрозами на пенсионерку, ответил, что ранее убил собственного отца и отсидел семь лет в тюрьме, поэтому убить человека для него не составит труда.
Женщина также рассказала, что бойцы ВСУ угнали старую машину её семьи и два дня разъезжали на ней по селу. В результате они разбили транспортное средство. По словам пострадавшей, украинские военные вели себя на дороге безрассудно и агрессивно.
Ранее жители села Казачья Локня сообщили, что украинские солдаты передвигались на танках с символикой нацисткой Германии.
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Женщина также рассказала, что бойцы ВСУ угнали старую машину её семьи и два дня разъезжали на ней по селу. В результате они разбили транспортное средство. По словам пострадавшей, украинские военные вели себя на дороге безрассудно и агрессивно.
Ранее жители села Казачья Локня сообщили, что украинские солдаты передвигались на танках с символикой нацисткой Германии.
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Анастасия Чубина